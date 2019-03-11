Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Момо продолжает «кошмарить» пользователей
Выжившие в ДТП примерили страшный грим (фото)
В сети появились новые фото подросших внучек Федора Бондарчука
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
2-летняя дочка Безрукова вырастила сирень на подоконнике
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино
Зудина, Собчак и Барановская на премьере сериала «Содержанки»
Стало известно, кто претендует на наследство Этуша - СМИ
Маршал отказался жениться на 25-летней любовнице
Событие, которое потрясло: что мужчина забыл в поезде
Ученые опровергли популярный миф о музыке
Самая брутальная порноактриса показала горячие фото - СМИ
Командир из ДНР перешла к ВСУ и поведала о русских
Коммуналки снова в моде. Их сдают и зарабатывают миллионы
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
22Война без победы
16Что увидел мир во время суперлуния
03:02 (мск), источник: Аргументы и факты

В Эфиопии 11 марта объявлено днем траура

В воскресенье в результате авиакатастрофы Boeing-737 погибли 157 человек.

Источник: Reuters

11 марта объявлено в Эфиопии днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

«Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе», — говорится в сообщении офиса премьер-министра Абия Ахмеда в микроблоге в Twitter.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Все находившиеся на борту 157 человек погибли.

В числе погибших оказались граждане 35 стран, включая троих россиян. Также сообщалось о гибели родственников словацкого политика, сицилийского министра и нескольких сотрудников ООН.

«Стоял перед ней на коленях». Нелегкое счастье Ирины Муравьевой
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
Как деньги утекают из России в Узбекистан
Российский биатлонист пробежал лишний круг в гонке на ЧМ
Кнайсль рассказала об отношениях с Россией в условиях санкций
Выпавший за борт немец выжил благодаря штанам
Гуайдо намерен ввести в Венесуэле режим ЧП
Порошенко обещал освобождение задержанных моряков после выборов
Спорт
«Спартак» тонко поздравил «Динамо» с «новосельем» и взял дерби Все решил идеальный штрафной Джикии
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Нужна ли ребенку кровать-домик?
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз Дочери актрисы уже 4 месяца (фото)
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь