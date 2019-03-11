В Эфиопии 11 марта объявлено днем траура

Источник: Reuters

11 марта объявлено в Эфиопии днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

«Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе», — говорится в сообщении офиса премьер-министра Абия Ахмеда в микроблоге в Twitter.