В Эфиопии 11 марта объявлено днем траура
В воскресенье в результате авиакатастрофы Boeing-737 погибли 157 человек.
В воскресенье в результате авиакатастрофы Boeing-737 погибли 157 человек.
11 марта объявлено в Эфиопии днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.
«Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе», — говорится в сообщении офиса
Самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье разбился недалеко от эфиопского города
В числе погибших оказались граждане 35 стран, включая троих россиян. Также сообщалось о гибели родственников словацкого политика, сицилийского министра и нескольких сотрудников ООН.