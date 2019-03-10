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22:54 (мск), источник: Интерфакс

Российские военные обвинили США в срыве операции по вывозу беженцев «Эр-Рукбана»

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии обвинили американскую сторону в срыве выполнения гуманитарной операции Дамаска по спасению сирийских граждан из лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

Как заявил на брифинге в воскресенье руководитель ЦПВС генерал-майор Виктор Купчишин, «в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев “Эр-Рукбан” для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска “Джлеб”, куда также направленны специально сформированные колонны автобусов».

По его словам, сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

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«Отказ американской стороны гарантировать безопасный выход беженцев из лагеря “Эр-Рукбан” через контролируемую США 55-километровую зону вокруг базы в Эт-Танфе и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан», — подчеркнул Купчишин.

Как сообщалось, правительство Сирии с 1 марта организовало колонны автобусов для перевозки беженцев из лагеря «Рукбан» в районе Эт-Танфа.

Было объявлено, что сирийские власти хотят вернуть домой жителей населенных пунктов Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, пригородов Дамаска, Хомса, Ракки и Алеппо.

В лагере «Эр-Рукбан» находятся около 50 тыс. беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации «Эт-Танф» (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой «Эт-Танф»).

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