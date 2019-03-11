В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН
ТАСС, 11 марта — Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.
ТАСС, 11 марта — Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.
Девятнадцать сотрудников учреждений, связанных с ООН, по предварительным данным, погибли в авиакатастрофе в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек. Об этом сообщила в воскресенье Международная организация по миграции ООН (МОМ).
«По предварительным данным, 19 представителей персонала организаций, связанных с ООН, погибли», — говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.
Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из
Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.