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02:59 (мск), источник: ТАСС

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН

ТАСС, 11 марта — Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

Источник: Reuters

Девятнадцать сотрудников учреждений, связанных с ООН, по предварительным данным, погибли в авиакатастрофе в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек. Об этом сообщила в воскресенье Международная организация по миграции ООН (МОМ).

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«По предварительным данным, 19 представителей персонала организаций, связанных с ООН, погибли», — говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

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