Мощи святого уцелели при пожаре в сельском храме в Пензенской области

Как сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова, возгорание произошло в ночь на воскресенье в храме села Кочетовка Каменского района Пензенской области.
«В результате пожара храм выгорел полностью, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сказала собеседница агентства.
Как сообщается на сайте Пензенской епархии РПЦ, в храме Архистратига Михаила в селе Кочетовка сначала загорелась колокольня, огонь сразу перекинулся на крышу и оттуда на стены.
В епархии предположительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки.
«Духовенство храма и местные жители пытались потушить пожар, но пламя очень быстро распространялось… Выгорел весь храм, но… уцелели мощи блаженного Иоанна Кочетовского, пензенского святого», — говорится в сообщении.
Пензенская епархия опубликовала обращение с просьбой о помощи в восстановлении храма.
Как сообщается на сайте епархии, блаженный Иоанн Кочетовский был канонизирован в 2018 году. Святой родился 1 января 1839 года в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. Считается, что при жизни Иоанн имел от Бога дар предвидения, часто предсказывал пожары, а после смерти на его могиле происходили исцеления.