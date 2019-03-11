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10:28 (мск), источник: РИА Новости

Мощи святого уцелели при пожаре в сельском храме в Пензенской области

ПЕНЗА, 11 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар уничтожил деревянное здание православного храма в Пензенской области, в результате возгорания никто не пострадал, также удалось спасти хранящиеся в храме мощи святого.

Как сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова, возгорание произошло в ночь на воскресенье в храме села Кочетовка Каменского района Пензенской области.

«В результате пожара храм выгорел полностью, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте Пензенской епархии РПЦ, в храме Архистратига Михаила в селе Кочетовка сначала загорелась колокольня, огонь сразу перекинулся на крышу и оттуда на стены.

В епархии предположительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки.

«Духовенство храма и местные жители пытались потушить пожар, но пламя очень быстро распространялось… Выгорел весь храм, но… уцелели мощи блаженного Иоанна Кочетовского, пензенского святого», — говорится в сообщении.

Пензенская епархия опубликовала обращение с просьбой о помощи в восстановлении храма.

Как сообщается на сайте епархии, блаженный Иоанн Кочетовский был канонизирован в 2018 году. Святой родился 1 января 1839 года в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. Считается, что при жизни Иоанн имел от Бога дар предвидения, часто предсказывал пожары, а после смерти на его могиле происходили исцеления.

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