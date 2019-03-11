СК попросил заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»

Банк «Открытие» еще недавно был крупнейшим частным банком в России.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Царева, напомнив, что Данкевич находится в международном розыске.

О «масштабном расследовании» в отношении банкира в начале февраля в интервью «Коммерсанту» рассказал зампред СК РФ Игорь Краснов. Следствие выяснило, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний — заемщиков «Открытия» выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реально их стоимость вдвое ниже.