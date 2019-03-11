СК попросил заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ настаивает на заочном аресте
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ настаивает на заочном аресте
Банк «Открытие» еще недавно был крупнейшим частным банком в России.
«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Царева, напомнив, что Данкевич находится в международном розыске.
О «масштабном расследовании» в отношении банкира в начале февраля в интервью «Коммерсанту» рассказал зампред СК РФ Игорь Краснов. Следствие выяснило, что в 2017 году, возглавляя правление банка, Данкевич в сговоре с руководителями двух компаний — заемщиков «Открытия» выкупил облигации этих компаний за 34 миллиарда рублей, зная, что реально их стоимость вдвое ниже.
Вскоре после этого Центробанк взял «Открытие» под свой контроль и начал финансовое оздоровление банка. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила тогда, что многие операции «Открытие» проводило без полноценного анализа рисков, а