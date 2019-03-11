В зоопарке Аризоны ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать селфи

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. В зоопарке в городе Финикс (штат Аризона) ягуар напал на женщину, которая перелезла через ограждение вольера и пыталась сделать селфи с животным.

«Мы с горечью сообщаем, что произошел инцидент. Согласно показаниям очевидцев, посетительница перелезла через заграждение, чтобы сделать фотографию. Одна из наших самок ягуара нанесла ей раны, не представляющие опасности для жизни. По требованию членов семьи мы вызвали врачей», — информировала в своем Twitter дирекция зоопарка, заверив, что хищник не покидал вольер.

Директор зоопарка Мики Оллсон рассказал, что любители экстремальных селфи регулярно нарушают правила безопасности.

Отучить людей перелезать через ограду просто невозможно. Это происходит время от времени. Мы установили прочные решетки, но если перелезть через них, то можно попасть в беду. Мики Оллсон Директор зоопарка

Ягуара временно перевели из вольера в клетку. Дирекция зоопарка не намерена усыплять животное.

Ягуары относятся к одному из четырех представителей рода пантеры. Ягуары являются единственными особями этого рода на территории Северной и Южной Америки. Ареал их обитания простирается от Мексики до Парагвая и северной части Аргентины. Они редко нападают на человека. В основном это случается, когда хищники защищаются или охраняют детенышей.