«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

На первом трехсекундном видео виден полуобнаженный человек, стоящих на коленях спиной к камере, вокруг него около десяти человек в камуфляжной форме. На следующем видео — тот же заключенный, только сильно избитый. По приказу одного из сотрудников колонии он затягивается сигаретой. «Нас тут сорок, а ты один», — говорит один из окружающих. «Новая газета» сообщает, что заключенный на видео — Павел У., отбывавший наказание в ярославской ИК-1 и освободившийся в августе 2017 года.

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В УФСИН России по Ярославской области сообщили, что опубликованные «Новой газетой» видео служба безопасности выявила еще 16 февраля. «Видеозапись с камеры видеорегистратора была выявлена сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области и передана в следственные органы для правовой оценки», — сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Напомним, впервые о пытках ярославской ИК-1 еще летом 2018 года рассказали «Новая газета» и правозащитный фонд «Общественный вердикт». Издание опубликовало видео издевательств, в том числе числе с осужденным Евгением Макаровым. Только после публикации записей СКР возбудил в отношении 15 сотрудников ФСИН уголовное дело о превышении должностных полномочий. В конце февраля были также задержаны бывшие врио начальника исправительной колонии № 1 УФСИН по Ярославской области Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов.