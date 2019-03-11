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14:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев

Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье. Это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Среди жертв — трое россиян.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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