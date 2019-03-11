Вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев
Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье. Это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев.
Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье. Это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев.
Среди жертв — трое россиян.
Что стало причиной крушения, пока неизвестно. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.