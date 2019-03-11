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14:48 (мск), источник: Интерфакс

Российский самолет экстренно сел в Баку из-за подозрительной записки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU. Российский лайнер, направлявшийся из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку из-за записки о якобы наличии взрывного устройства на борту, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Reuters

«Командир российского лайнера, выполнявшего рейс из Бахрейна в “Домодедово”, подал сигнал бедствия в связи с обнаружением одним из пассажиров записки о якобы наличии на борту взрывного устройства. Было решено прервать полет и посадить самолет в Баку», — сказал источник.

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Он сообщил, что после посадки самолет был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было.

«Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа», — сказал источник.

Позже эту информацию подтвердили в «Уральских авиалиниях», которым принадлежит самолет. «При выполнении рейса U6−1116 Бахрейн-Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для дополнительного досмотра. Посадка выполнена благополучно.

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