Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок

Источник: РИА Новости

«Он объяснил, что она его раздражает, что такого события, которое изображено на картине, не было», — заявила в Замоскворецком суде столицы смотрительница галереи, которая и остановила вандала.

По его словам, он него пахло алкоголем.

Он последним вышел из зала на площадку, потом развернулся, оттолкнул нас и побежал обратно. Я услышала звук битого стекла и увидела, что он стоит и бьет картину.

Свидетельница сказала, что повисла у него на руке и спросила, «что он творит», но ответа не получила.

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.

Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть полотна — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.