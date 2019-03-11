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15:26 (мск), источник: РИА Новости

Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вандал, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, объяснил свой поступок тем, что она его раздражает.

Источник: РИА Новости

«Он объяснил, что она его раздражает, что такого события, которое изображено на картине, не было», — заявила в Замоскворецком суде столицы смотрительница галереи, которая и остановила вандала.

По его словам, он него пахло алкоголем.

Он последним вышел из зала на площадку, потом развернулся, оттолкнул нас и побежал обратно. Я услышала звук битого стекла и увидела, что он стоит и бьет картину.

Свидетельница сказала, что повисла у него на руке и спросила, «что он творит», но ответа не получила.

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Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.

Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть полотна — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

По статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия» мужчине грозит до шести лет заключения. Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.

Суд в Москве рассмотрит дело вандала, порвавшего картину Репина
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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