Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вандал, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, объяснил свой поступок тем, что она его раздражает.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вандал, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, объяснил свой поступок тем, что она его раздражает.
«Он объяснил, что она его раздражает, что такого события, которое изображено на картине, не было», — заявила в Замоскворецком суде столицы смотрительница галереи, которая и остановила вандала.
По его словам, он него пахло алкоголем.
Он последним вышел из зала на площадку, потом развернулся, оттолкнул нас и побежал обратно. Я услышала звук битого стекла и увидела, что он стоит и бьет картину.
Свидетельница сказала, что повисла у него на руке и спросила, «что он творит», но ответа не получила.
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть полотна — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.
По статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия» мужчине грозит до шести лет заключения. Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.