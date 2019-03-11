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17:04 (мск), источник: Daily Storm

Жителя Ижевска, взорвавшего жилой дом, направили на принудительное лечение

В результате взрыва подъезда 9-этажного дома погибли семеро человек.

Источник: Daily Storm

Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение в стационар признанного невменяемым Александра Копытова. По версии следствия, 9 ноября 2017 года Копытов умышленно отсоединил шланг от газового крана, открыл его и ушел из дома. В результате частично обрушился девятиэтажный дом на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске, погибли семеро человек.

Судья Сергей Колегов сообщил, что Александра Копытова освободили от уголовной ответственности из-за того, что он совершил преступление в состоянии невменяемости. Прокурор Эльвира Юсупзянова уточнила, что срок лечения для осужденного установит коллегия врачей, сообщает ТАСС.

Большинство потерпевших подали гражданские иски о возмещении ущерба на суммы от пяти тысяч рублей до 20 миллионов рублей, но их оставили без рассмотрения из-за психического состояния Копытова.

Прокурор сообщила, что после вынесения постановления пострадавшие вправе подать иски о возмещении ущерба, ответчиками по искам могут стать родственники осужденного.

Копытов совершил преступление, «действуя на почве личной неприязни к жителям дома», заявил судья. В судебном постановлении также отмечается, что при задержании Копытов «пытался достать нож, но применить его не успел», сообщает «Интерфакс».

9 ноября 2017 года в Ижевске прогремел взрыв, из-за которого обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Под обломками погибли семь человек, в числе которых — двое детей. Александр Копытов рассказывал следователям, что открыл газ, чтобы не слышать голоса соседей, которые якобы оскорбляли его и выселяли из квартиры.

 Жителя Ижевска, взорвавшего жилой дом, направили на принудительное лечение
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