Жителя Ижевска, взорвавшего жилой дом, направили на принудительное лечение

Источник: Daily Storm

Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение в стационар признанного невменяемым Александра Копытова. По версии следствия, 9 ноября 2017 года Копытов умышленно отсоединил шланг от газового крана, открыл его и ушел из дома. В результате частично обрушился девятиэтажный дом на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске, погибли семеро человек.

Судья Сергей Колегов сообщил, что Александра Копытова освободили от уголовной ответственности из-за того, что он совершил преступление в состоянии невменяемости. Прокурор Эльвира Юсупзянова уточнила, что срок лечения для осужденного установит коллегия врачей, сообщает ТАСС.

Большинство потерпевших подали гражданские иски о возмещении ущерба на суммы от пяти тысяч рублей до 20 миллионов рублей, но их оставили без рассмотрения из-за психического состояния Копытова.

Прокурор сообщила, что после вынесения постановления пострадавшие вправе подать иски о возмещении ущерба, ответчиками по искам могут стать родственники осужденного.

Копытов совершил преступление, «действуя на почве личной неприязни к жителям дома», заявил судья. В судебном постановлении также отмечается, что при задержании Копытов «пытался достать нож, но применить его не успел», сообщает «Интерфакс».