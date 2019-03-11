Жителя Ижевска, взорвавшего жилой дом, направили на принудительное лечение
В результате взрыва подъезда 9-этажного дома погибли семеро человек.
В результате взрыва подъезда 9-этажного дома погибли семеро человек.
Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение в стационар признанного невменяемым Александра Копытова. По версии следствия, 9 ноября 2017 года Копытов умышленно отсоединил шланг от газового крана, открыл его и ушел из дома. В результате частично обрушился девятиэтажный дом на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске, погибли семеро человек.
Судья Сергей Колегов сообщил, что Александра Копытова освободили от уголовной ответственности
Прокурор сообщила, что после вынесения постановления пострадавшие вправе подать иски о возмещении ущерба, ответчиками по искам могут стать родственники осужденного.
Копытов совершил преступление, «действуя на почве личной неприязни к жителям дома», заявил судья. В судебном постановлении также отмечается, что при задержании Копытов «пытался достать нож, но применить его не успел», сообщает «Интерфакс».
9 ноября 2017 года в Ижевске прогремел взрыв,