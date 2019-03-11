Бывший владелец ФК «Портсмут» осужден в России по делу о хищениях из банка «Советский»

Выборгский районный суд Петербурга признал Антонова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо срока в колонии суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей. Банкир был взят под стражу в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Антонов был связан с менеджерами «Советского», которые прямо перед вводом внешнего управления выдали кредит в 150 млн рублей подставной фирме, заведомо зная, что он не будет возвращен. Из этой суммы Антонов получил 15 млн рублей, утверждало следствие.

Деньги, которые должны были быть возвращены банку, соучастники преступления «обратили в свою пользу и распорядились по своему усмотрению, на цели и нужды, не связанные с выполнением принятых перед банком обязательств», решил суд.

Антонов вину признал. Летом прошлого года он заключил сделку со следствием и согласился погасить ущерб. Сторона обвинения в ходе прений просила суд приговорить его к четырем годам колонии.

Адвокат Антонова Игорь Решетников в разговоре с Би-би-си назвал приговор «крайне жестоким»:

Приговор крайне жесток по части меры наказания. С точки зрения УПК, все условия для того, чтобы назначить условное наказание, были выполнены. Была сделка [со следствием], все условия были выполнены по части преступления, совершенного Антоновым.

«[Антонов] добровольно попросил арестовать оформленные на его жену три участка и два дома на Рублевке в качестве возмещения ущерба по этому преступлению. Они были арестованы. Хотя самому Антонову вменяется только 15 млн рублей хищений, он погасил общий ущерб на 150 млн [рублей]», — заявил адвокат.

Решетников также напомнил, что Антонов дал показания на Валерия Маркелова — совладельца группы «1520» (крупнейший партнер РЖД), благодаря которым тот впоследствии был арестован.

«У Антонова трое малолетних детей, родители инвалиды, у него плохое здоровье, все документы были представлены. Прокуратура в связи с тем, что досудебное соглашение, больше пяти лет запрашивать не могла, но, невзирая на все перечисленное, запросила четыре года, то есть почти по максимуму», — сказал Решетников Би-би-си, добавив, что будет обжаловать приговор.

Антонов и его бизнес

Банк «Советский» занимал 99-е место в России по версии портала banki.ru. В 2016 году ЦБ отозвал у него лицензию из-за убытков. Антонов был задержан по делу о хищениях из этого банка в апреле прошлого года.

«Советский» не входил в число проектов Антонова, однако ранее в России несколько связанных с ним банков потерпели крах и были лишены лицензии.

Но самый крупный бизнес-проект Антонова находился в Литве: он владел 67% акций банка Snoras — пятого по величине банка в стране. В 2010 году Snoras был признан лучшим коммерческим банком Литвы, но уже через год разорился и, по решению литовского правительства, был национализирован.

Антонов и его бизнес-партнер Раймондас Баранаускас были обвинены в хищении 565 млн евро из капитала и объявлены в международный розыск. Тогда Антонов скрылся от уголовного преследования в Великобритании, где он недолго владел футбольным клубом «Портсмут», но в конце 2011 года был арестован по запросу литовской прокуратуры.

Вопрос о выдаче Антонова Литве решался четыре года. За это время банкир был выпущен под залог в 75 тысяч фунтов (106 тысяч долларов). Вестминстерский магистратский суд принял решение об экстрадиции, но Антонов успел бежать из Британии. Власти Литвы после этого обвинили Королевскую прокурорскую службу Великобритании в том, что она «потеряла» подозреваемого и не обеспечила его экстрадицию.

Антонов приехал в Россию и подал к властям Литвы иск на сумму в 40 млрд рублей, но Арбитражный суд Москвы отказался его рассматривать.