Бывший владелец ФК «Портсмут» осужден в России по делу о хищениях из банка «Советский»
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Суд в
Выборгский районный суд Петербурга признал Антонова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо срока в колонии суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей. Банкир был взят под стражу в зале суда, сообщает объединенная
Деньги, которые должны были быть возвращены банку, соучастники преступления «обратили в свою пользу и распорядились по своему усмотрению, на цели и нужды, не связанные с выполнением принятых перед банком обязательств», решил суд.
Антонов вину признал. Летом прошлого года он заключил сделку со следствием и согласился погасить ущерб. Сторона обвинения в ходе прений просила суд приговорить его к четырем годам колонии.
Адвокат Антонова Игорь Решетников в разговоре с
Приговор крайне жесток по части меры наказания. С точки зрения УПК, все условия для того, чтобы назначить условное наказание, были выполнены. Была сделка [со следствием], все условия были выполнены по части преступления, совершенного Антоновым.
«[Антонов] добровольно попросил арестовать оформленные на его жену три участка и два дома на Рублевке в качестве возмещения ущерба по этому преступлению. Они были арестованы. Хотя самому Антонову вменяется только 15 млн рублей хищений, он погасил общий ущерб на 150 млн [рублей]», — заявил адвокат.
Решетников также напомнил, что Антонов дал показания на Валерия Маркелова — совладельца группы «1520» (крупнейший партнер РЖД), благодаря которым тот впоследствии был арестован.
«У Антонова трое малолетних детей, родители инвалиды, у него плохое здоровье, все документы были представлены. Прокуратура в связи с тем, что досудебное соглашение, больше пяти лет запрашивать не могла, но, невзирая на все перечисленное, запросила четыре года, то есть почти по максимуму», — сказал Решетников
Банк «Советский» занимал 99-е место в России по версии портала banki.ru. В 2016 году ЦБ отозвал у него лицензию
«Советский» не входил в число проектов Антонова, однако ранее в России несколько связанных с ним банков потерпели крах и были лишены лицензии.
Но самый крупный
Антонов и его
Антонов приехал в Россию и подал к властям Литвы иск на сумму в 40 млрд рублей, но Арбитражный суд Москвы отказался его рассматривать.