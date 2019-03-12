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04:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Boeing 737 MAX еще полетает в России

Отечественные компании не разделяют опасения коллег.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Второе за полгода крушение самолета Boeing 737 MAX 8 угрожает его эксплуатации в целом. Использование самолета уже остановили в Индонезии и Китае, а также компании Ethiopian Airlines и Caiman Airways. В Евросоюзе и США изучают ситуацию с безопасностью Boeing 737 MAX 8. Авиавласти и перевозчики РФ пока не приняли никаких мер, тем более что в стране только два таких самолета — у группы S7. Решение может быть принято, если расследование покажет, что падения лайнеров в Эфиопии и Индонезии произошли по идентичным техническим причинам. Но и это не обязательно: эксперты не помнят катастроф, которые приводили к закрытию масштабных производственных программ.

После крушения 10 марта Boeing 737 MAX 8 на рейсе Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы в Найроби эксплуатацию таких самолетов приостановила не только сама компания, но также авиавласти Индонезии (в стране 11 таких машин) и Китая (96 самолетов), а также Caiman Airways (две машины).

Авиавласти Вьетнама, куда первый Boeing 737 MAX 8 должен поступить в октябре, приостановили выдачу лицензий на эксплуатацию самолета до прояснения причин катастрофы.
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Южная Корея начала внеплановую проверку безопасности Boeing 737 MAX 8. О таком намерении уже сообщили также Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), Национальный комитет транспортной безопасности США (NTSB, будет участвовать в расследовании катастрофы), Федеральное управление гражданской авиации США (FAA, присоединится в этом к NTSB).

Производитель самолета американский авиаконцерн Boeing не направлял клиентам рекомендации о приостановке эксплуатации машины. Там лишь подтвердили, что «отправятся на место крушения для оказания технической поддержки».

Катастрофа в Эфиопии уже вторая с участием Boeing 737 MAX 8 за полгода: 29 октября самолет индонезийской Lion Air упал на 13-й минуте после вылета из Джакарты, погибли 189 человек.

Окончательная причина до сих пор не названа, однако FAA и Boeing сообщали, что дело могло быть в сбое датчика угла атаки.

Российские авиакомпании, использующие самолет и имеющие контракты на его поставку, пока не намерены отказываться от Boeing 737 MAX 8. Сейчас в стране эксплуатируются два самолета этой модели авиакомпанией «Глобус» (входит в группу S7).

В S7 отметили, что до конца года перевозчик получит еще самолетов данного типа, всего заказано 11 бортов. Еще 14 самолетов заказаны «Уральскими авиалиниями», первый поступит в октябре. Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлота») собиралась приобрести 30 машин, но пока не заключила твердый контракт, решение будет принято по итогам расследования. В Минтрансе вопросы «Ъ» о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 в РФ переадресовали в Росавиацию, где отказались от комментариев.

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«Сделки по закупке или аренде самолетов дорогие и растянутые во времени, отказываться от них по сомнительным основаниям накладно. Это в принципе не принято на рынке», — объясняет спокойствие участников рынка источник «Ъ» в авиационной отрасли. По его словам, проблемы с Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии — на самом деле третий случай за последнее время, просто в первой ситуации обошлось без жертв, с ней справились пилоты. Вторая и третья закончились катастрофами. «Но до окончания расследования нет никаких оснований утверждать, что крушения в Индонезии и Эфиопии имеют одну причину», — подчеркивает собеседник «Ъ».

Другой источник «Ъ» полагает, что производитель легко решит проблему с датчиком, если причина в его некорректной работе.

«Автотриммер, автоматически регулирующий угол атаки самолета, можно отключить во время полета, что и сделали пилоты во время первого благополучно завершившегося происшествия. Его может отключить и сам производитель. Если проблема в конструктивных особенностях самолета, машина потребует гораздо более серьезной доработки», — считает он.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что отказ компаний от законтрактованных самолетов ведет к потере безотзывного депозита, сохранить его можно только в случае остановки эксплуатации техники авиавластями или производителем: «Иначе катастрофы могут быть предлогом для отказа перевозчиков от уже заключенных контрактов при переизбытке провозных емкостей на рынке».

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что основанием для приостановки эксплуатации самолета в России могут стать результаты расследования, рекомендации разработчика или обеспокоенность авиавластей.

Эксперт поясняет, что в среднем расследование занимает два-три месяца, но иногда растягивается на годы. При этом, уточняет господин Рыбак, причиной 80% катастроф становится «сложная комбинация факторов, в центре которой находится человеческий».

Герман Костринский, Наталья Скорлыгина

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