Суд обратил в доход государства имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, принадлежащего обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину — соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Решение суда пока не вступило в законную силу, у сторон есть месяц на его обжалование.

В своем иске Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Сенина на 380 млн рублей. Из иска следует, что взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.