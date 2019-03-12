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00:36 (мск), источник: ТАСС

Суд обратил в доход государства имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/ — Из иска Генпрокуратуры следует, что взысканию подлежат 28 объектов недвижимости и пять автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, принадлежащего обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину — соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Исковые требования Генеральной прокуратуры подлежат удовлетворению», — сказала судья.

Решение суда пока не вступило в законную силу, у сторон есть месяц на его обжалование.

В своем иске Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Сенина на 380 млн рублей. Из иска следует, что взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.

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