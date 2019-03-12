Comair не будет эксплуатировать Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения в Эфиопии

Авиакомпания Comair объявила в понедельник о снятии с рейсов самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения лайнера аналогичной модели в Эфиопии. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Comair решила снять свои самолеты 737 MAX с рейсов, хотя ни регулятор, ни производитель не давали такого распоряжения», — цитирует агентство гендиректора компании Вренелл Стэндер.

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Соответствующее решение было принято после консультаций с представителями других авиаперевозчиков, Boeing и техническими экспертами.

Ранее Comair заказала у американской корпорации восемь самолетов модели 737 MAX 8, один из которых уже был предоставлен в ее распоряжение. Они не будут обслуживать рейсы Comair до выяснения причин крушения лайнера Ethiopian Airlines 10 марта, в результате которого погибли все находившиеся на борту 149 пассажиров и восемь членов экипажа.