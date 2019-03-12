Власти США обяжут Boeing внести модификации в системы Boeing 737 MAX

Федеральные власти США намерены обязать компанию Boeing внести ряд модификаций в системы самолетов Boeing 737 MAX, хотя и считают эксплуатацию этих лайнеров безопасной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Федерального авиационного управления (ФАУ) США.
Как отметили в управлении, прозвучали утверждения о том, что данная катастрофа схожа с той, которая имела место в октябре 2018 года. Тогда американский самолет данной модификации индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли 189 человек. «Между тем расследование только началось, и на данный момент нам не предоставляли информации, которая бы позволила сделать
В управлении подчеркнули, что компании Boeing, как ожидается, будет предписано «завершить модификации систем управления полетом». В ФАУ ожидают, что эти модификации станут обязательными «не позже апреля 2019 года». В заявлении уточняется, что Boeing также необходимо будет внести соответствующие изменения в руководства, предназначенные для обучения пилотов. Они будут касаться, в том числе систем автоматического управления полетом.
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