Власти США обяжут Boeing внести модификации в системы Boeing 737 MAX

Источник: AP 2019

Федеральные власти США намерены обязать компанию Boeing внести ряд модификаций в системы самолетов Boeing 737 MAX, хотя и считают эксплуатацию этих лайнеров безопасной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

В документе констатируется, что сотрудники ФАУ участвуют в расследовании причин авиакатастрофы лайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии 10 марта.

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Как отметили в управлении, прозвучали утверждения о том, что данная катастрофа схожа с той, которая имела место в октябре 2018 года. Тогда американский самолет данной модификации индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли 189 человек. «Между тем расследование только началось, и на данный момент нам не предоставляли информации, которая бы позволила сделать какие-либо выводы или предпринять какие-либо действия», — отметили в ФАУ.

В управлении подчеркнули, что компании Boeing, как ожидается, будет предписано «завершить модификации систем управления полетом». В ФАУ ожидают, что эти модификации станут обязательными «не позже апреля 2019 года». В заявлении уточняется, что Boeing также необходимо будет внести соответствующие изменения в руководства, предназначенные для обучения пилотов. Они будут касаться, в том числе систем автоматического управления полетом.

Ранее ФАУ выразило уверенность в безопасности эксплуатации Boeing 737 MAX. В управлении заверили, что, если будет выявлена «проблема, которая влияет на безопасность», власти примут «немедленные надлежащие меры».

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.