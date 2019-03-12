Глава парламента Чечни объявил кровную месть блогеру

Источник: РИА "Новости"

Неделю назад в ходе разговора с журналистом Максимом Шевченко Абдурахманов заявил, что презирает все, что связано с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и его самого.

Некоторые время спустя в ходе прямого эфира в инстаграме, запись которого Абдурахманов опубликовал в своем телеграм-канале, Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть за его высказывание.

«Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — отметил глава парламента Чечни.