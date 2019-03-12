Глава парламента Чечни объявил кровную месть блогеру
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, сообщает ВВС.
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, сообщает ВВС.
Неделю назад в ходе разговора с журналистом Максимом Шевченко Абдурахманов заявил, что презирает все, что связано с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и его самого.
Некоторые время спустя в ходе прямого эфира в инстаграме, запись которого Абдурахманов опубликовал в своем
«Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — отметил глава парламента Чечни.
Даудов посоветовал Абдурахманову, живущему в Польше, отныне убеждаться, что он закрыл дверь на ключ или крючок, когда лег спать, оглядываться по сторонам на улице, а также знать, что полученный сзади пинок — «это не случайность».
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