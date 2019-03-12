Даудов объявил кровную месть блогеру за высказывания о Кадырове-старшем
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, живущий в Польше, рассказал в своем
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, живущий в Польше, рассказал в своем
«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья—- официально за те слова, которые ты сказал об
В свою очередь
Это пишут люди, которые не знают чеченского языка, чеченских традиций, и не имеют понятия, что такое кровная месть. Абсолютно неверный перевод.
По мнению Каримова, Даудов в правильном переводе говорил о «предъявлении спроса» после заявлений блогера, что было «принято во все времена в чеченском обществе». «Он в обращении специально подчеркивает — это не угроза убийством, не
Кроме того, Каримов отметил, что в высказываниях блогера речь не просто о первом президенте Чеченской республики, а «о человеке, который внес выдающийся вклад в то, чтобы в Российской Федерации возродился мир». «Это человек не чеченского масштаба, а всероссийского, мирового», — добавил
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