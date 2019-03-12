Даудов объявил кровную месть блогеру за высказывания о Кадырове-старшем

Источник: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья—- официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть Уладим это как надо, по мусульманским законам уладим. Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — сказал Даудов в своем видеобращении к блогеру на чеченском языке (перевод по «Русской службе Би-би-си»). Обращение было опубликовано в прямом эфире Instagram политика. Сейчас оно удалено. Блогер выложил на своем канале сохраненную копию. Абдурахманов сказал, что воспринимает эти слова всерьез и планирует усилить меры безопасности на бытовом уровне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление спикера парламента. «Мне неизвестно об этом заявлении, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что в российском правовом поле нет такой традиции, как кровная месть. «Все-таки мы живем в правовом государстве», — отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов сообщил «Ъ», что заявление спикера неверно перевели:

Это пишут люди, которые не знают чеченского языка, чеченских традиций, и не имеют понятия, что такое кровная месть. Абсолютно неверный перевод.

По мнению Каримова, Даудов в правильном переводе говорил о «предъявлении спроса» после заявлений блогера, что было «принято во все времена в чеченском обществе». «Он в обращении специально подчеркивает — это не угроза убийством, не какая-то физическая угроза», — объяснил пресс-секретарь главы Чечни.