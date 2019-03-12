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16:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Даудов объявил кровную месть блогеру за высказывания о Кадырове-старшем

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, живущий в Польше, рассказал в своем Telegram-канале, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть из-за высказывания блогера о презрении памяти первого президента республики Ахмата Кадырова. Председатель парламента заявил, что он со своими братьями хочет блогера «удивительным образом повеселить».

Источник: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья—- официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть Уладим это как надо, по мусульманским законам уладим. Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — сказал Даудов в своем видеобращении к блогеру на чеченском языке (перевод по «Русской службе Би-би-си»). Обращение было опубликовано в прямом эфире Instagram политика. Сейчас оно удалено. Блогер выложил на своем канале сохраненную копию. Абдурахманов сказал, что воспринимает эти слова всерьез и планирует усилить меры безопасности на бытовом уровне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление спикера парламента. «Мне неизвестно об этом заявлении, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что в российском правовом поле нет такой традиции, как кровная месть. «Все-таки мы живем в правовом государстве», — отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов сообщил «Ъ», что заявление спикера неверно перевели:

Это пишут люди, которые не знают чеченского языка, чеченских традиций, и не имеют понятия, что такое кровная месть. Абсолютно неверный перевод.

По мнению Каримова, Даудов в правильном переводе говорил о «предъявлении спроса» после заявлений блогера, что было «принято во все времена в чеченском обществе». «Он в обращении специально подчеркивает — это не угроза убийством, не какая-то физическая угроза», — объяснил пресс-секретарь главы Чечни.

Кроме того, Каримов отметил, что в высказываниях блогера речь не просто о первом президенте Чеченской республики, а «о человеке, который внес выдающийся вклад в то, чтобы в Российской Федерации возродился мир». «Это человек не чеченского масштаба, а всероссийского, мирового», — добавил пресс-секретарь.

 «Уладим это как надо». Спикер парламента Чечни объявил кровную месть
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