Суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
Такое решение было принято по ходатайству Следственного комитета.
Такое решение было принято по ходатайству Следственного комитета.
Басманный суд Москвы временно отстранил от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе, убийствах и давлении на свидетеля. Об этом Business FM сообщила
«Решение о временном отстранении от должности было принято по ходатайству Следственного комитета в соответствии со статьей 11
32-летний сенатор от
В частности, речь в деле идет об организации Арашуковым убийства лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника
31 января суд арестовал его отца Рауля Арашукова. Следствие считает его организатором преступного сообщества, существовавшего на территории