Суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова

Источник: РИА "Новости"

Басманный суд Москвы временно отстранил от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе, убийствах и давлении на свидетеля. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Решение о временном отстранении от должности было принято по ходатайству Следственного комитета в соответствии со статьей 11 Уголовно-процессуального кодекса», — сказала представитель суда. По ее словам, слушание проходило в присутствии Арашукова, он и его адвокаты против удовлетворения ходатайства возражали. Защитники Арашукова Владимир Постанюк и Сергей Шишов не ответили на звонки Business FM.

32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован 30 января Басманным судом Москвы. СК обвиняет его в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В частности, речь в деле идет об организации Арашуковым убийства лидера молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева Фраля Шебзухова.

31 января суд арестовал его отца Рауля Арашукова. Следствие считает его организатором преступного сообщества, существовавшего на территории Северо-Кавказского федерального округа и похитившего у «Газпрома» газ на сумму более 30 млрд рублей. По делу также арестованы еще шесть человек — руководители региональных подразделений «Газпрома».