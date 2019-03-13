СКР проявился в сфере джетов

Уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России (СКР) по материалам оперативных подразделений Домодедовской таможни. В частности, было установлено, что в период с 8 августа по 29 декабря 2018 года компания «Сфера джет» взяла за границей в аренду четыре самолета — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150.



Воздушные суда использовались для коммерческих частных рейсов, в том числе обслуживания VIP-пассажиров, из международного аэропорта Домодедово по России.



При этом, как установили следователи, при ввозе самолетов на территорию страны участники организованной группы не уплатили установленных таможенных сборов, платежей и налогов, нанеся тем самым государству ущерб почти в 650 млн руб. По версии следствия, предполагаемыми организаторами аферы являлись соучредители ООО «Сфера джет» Татьяна Стахурская и Андрей Степанюк. Последний также является гендиректором Domodedovo Business Aviation Center — одного из крупнейших специализированных предприятий по обслуживанию рейсов бизнес-авиации, где и использовались арендованные воздушные суда.



Domodedovo Business Aviation Center (Центр деловой авиации аэропорта Домодедово) был создан в 1995 году. Он является одним из первых специализированных предприятий по обслуживанию рейсов бизнес-авиации. Центр предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию VIP-пассажиров, причем как частных самолетов, так и регулярных рейсов, а также воздушных судов деловой авиации и их экипажей. В распоряжении центра находятся собственные пассажирский терминал, перрон и ангары.



В мае 2014 года центр сменил хозяина: новыми владельцами стали частные инвесторы, в собственности которых уже был профильный актив — оператор деловой авиации «Сфера джет» во главе с гендиректором Андреем Степанюком.



Сама же компания «Сфера джет» была основана в 2010 году. Она профессионально занимается организацией рейсов на самолетах административного класса, оказывает услуги по приобретению, продаже бизнес-самолетов, эксплуатации и управлению самолетами, а также подбору авиационного персонала. Совладельцем этого ООО является Татьяна Стахурская и зарегистрированная на Кипре компания Mirley Equity Limited. По данным сервиса «Картотека.ру», в 2017 году чистая прибыль компании составила 5,6 млрд руб.



По некоторым данным, именно эта прибыль и привлекла внимание проверяющих. Дело в том, что ровно год назад доход ООО «Сфера джет» с уставным капиталом 10 тыс. руб. не доходил и до миллиона рублей.



Следователи не исключают, что история с четырьмя арендованными бизнес-джетами — это всего лишь отправная точка в расследовании. По словам знакомого с ситуацией источника «Ъ», правоохранительные органы намерены выяснить, что именно и каким образом «Сфера джет» закупала и арендовала не только в прошлом году, но и ранее.



В рамках расследования следователи совместно с сотрудниками оперативно-разыскного отдела Домодедовской таможни при поддержке спецназа Росгвардии провели более 20 обысков по месту проживания и на рабочих местах подозреваемых. В частности, была изъята документация в офисах ООО «Сфера джет» (Кадашевская набережная, 26) и аэропорту Домодедово, где находится Domodedovo Business Aviation Center. Гендиректора этой организации Андрея Степанюка на допрос к следователю доставили прямо из его рабочего кабинета. По данным «Ъ», сегодня следствие планирует обратиться с ходатайством в Мещанский райсуд о его аресте. Составит ли ему компанию другой фигурант и партнер по бизнесу, Татьяна Стахурская, очевидно, во многом будет зависеть от показаний, которые она дала в другом кабинете одновременно с господином Степанюком. Кроме того, сейчас проверяется причастность к совершению этого преступления самих сотрудников Домодедовской таможни, без ведома и участия которых провернуть эту аферу вряд ли было бы возможно.



Отметим также, что с целью возмещения причиненного ущерба все четыре воздушных судна, признанные вещественными доказательствами, изъяты и опечатаны в ангаре аэропорта Домодедово.