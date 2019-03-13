Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать девочки-маугли сделала неожиданное признание в суде
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа
«Она же все равно в телефон тупит». В защиту мам со смартфоном в руках
Умер актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
Старость и радостьГде на пенсии жить хорошо? Ответ на этот вопрос дает Глобальный пенсионный индекс
Средняя дочь Григория Лепса выросла его копией
4-летнюю девочку признали одним из самых юных вундеркиндов мира
Началовой стало хуже: перестала дышать - СМИ
Собчак против экс-жены Богомолова: конфликт
Прозрачная кофта на обнаженное тело: звезда SEREBRO показала фото
Ольга Бузова обнажилась после концерта - фото
7 ошибок антивозрастного макияжа
Семейные ценности Елены Малышевой
42-летняя звезда Comedy Woman Скулкина резко похудела - фото
Предпенсионеров будут содержать их дети - СМИ
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России могут массово обанкротиться застройщики
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
08:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

СКР проявился в сфере джетов

Возбуждено дело о махинациях в деловой авиации.

Источник: Reuters

Как минимум четыре бизнес-джета в обход таможни приобрели соучредители ООО «Сфера джет» Татьяна Стахурская и Андрей Степанюк. Последний также является гендиректором Domodedovo Business Aviation Center — одного из крупнейших специализированных предприятий по обслуживанию рейсов бизнес-авиации, где и использовались воздушные суда. Нанесенный фигурантами ущерб следствием оценивается почти в 650 млн руб. На причастность к совершению преступления проверяются также сотрудники Домодедовской таможни.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России (СКР) по материалам оперативных подразделений Домодедовской таможни. В частности, было установлено, что в период с 8 августа по 29 декабря 2018 года компания «Сфера джет» взяла за границей в аренду четыре самолета — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150.

Воздушные суда использовались для коммерческих частных рейсов, в том числе обслуживания VIP-пассажиров, из международного аэропорта Домодедово по России.

При этом, как установили следователи, при ввозе самолетов на территорию страны участники организованной группы не уплатили установленных таможенных сборов, платежей и налогов, нанеся тем самым государству ущерб почти в 650 млн руб. По версии следствия, предполагаемыми организаторами аферы являлись соучредители ООО «Сфера джет» Татьяна Стахурская и Андрей Степанюк. Последний также является гендиректором Domodedovo Business Aviation Center — одного из крупнейших специализированных предприятий по обслуживанию рейсов бизнес-авиации, где и использовались арендованные воздушные суда.

Domodedovo Business Aviation Center (Центр деловой авиации аэропорта Домодедово) был создан в 1995 году. Он является одним из первых специализированных предприятий по обслуживанию рейсов бизнес-авиации. Центр предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию VIP-пассажиров, причем как частных самолетов, так и регулярных рейсов, а также воздушных судов деловой авиации и их экипажей. В распоряжении центра находятся собственные пассажирский терминал, перрон и ангары.

В мае 2014 года центр сменил хозяина: новыми владельцами стали частные инвесторы, в собственности которых уже был профильный актив — оператор деловой авиации «Сфера джет» во главе с гендиректором Андреем Степанюком.

Сама же компания «Сфера джет» была основана в 2010 году. Она профессионально занимается организацией рейсов на самолетах административного класса, оказывает услуги по приобретению, продаже бизнес-самолетов, эксплуатации и управлению самолетами, а также подбору авиационного персонала. Совладельцем этого ООО является Татьяна Стахурская и зарегистрированная на Кипре компания Mirley Equity Limited. По данным сервиса «Картотека.ру», в 2017 году чистая прибыль компании составила 5,6 млрд руб.

По некоторым данным, именно эта прибыль и привлекла внимание проверяющих. Дело в том, что ровно год назад доход ООО «Сфера джет» с уставным капиталом 10 тыс. руб. не доходил и до миллиона рублей.

Следователи не исключают, что история с четырьмя арендованными бизнес-джетами — это всего лишь отправная точка в расследовании. По словам знакомого с ситуацией источника «Ъ», правоохранительные органы намерены выяснить, что именно и каким образом «Сфера джет» закупала и арендовала не только в прошлом году, но и ранее.

В рамках расследования следователи совместно с сотрудниками оперативно-разыскного отдела Домодедовской таможни при поддержке спецназа Росгвардии провели более 20 обысков по месту проживания и на рабочих местах подозреваемых. В частности, была изъята документация в офисах ООО «Сфера джет» (Кадашевская набережная, 26) и аэропорту Домодедово, где находится Domodedovo Business Aviation Center. Гендиректора этой организации Андрея Степанюка на допрос к следователю доставили прямо из его рабочего кабинета. По данным «Ъ», сегодня следствие планирует обратиться с ходатайством в Мещанский райсуд о его аресте. Составит ли ему компанию другой фигурант и партнер по бизнесу, Татьяна Стахурская, очевидно, во многом будет зависеть от показаний, которые она дала в другом кабинете одновременно с господином Степанюком. Кроме того, сейчас проверяется причастность к совершению этого преступления самих сотрудников Домодедовской таможни, без ведома и участия которых провернуть эту аферу вряд ли было бы возможно.

Отметим также, что с целью возмещения причиненного ущерба все четыре воздушных судна, признанные вещественными доказательствами, изъяты и опечатаны в ангаре аэропорта Домодедово.

В Domodedovo Business Aviation Center «Ъ» комментировать ситуацию с задержанием своего шефа отказались, а в ООО «Сфера джет» на звонки вообще никто не отвечал. В Объединенной национальной ассоциации деловой авиации (ОНАДА), членом которой является и ООО «Сфера джет», а в правление входит Андрей Степанюк, на вопросы «Ъ» также никто отвечать не захотел.

Олег Рубникович

Компанию «Сфера Джет» подозревают в неуплате таможенных сборов
Во время загрузки произошла ошибка.
01:12 (мск)© Ньюстюб
 Кто стоит за покушением на убийство Киркорова?
ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза
Палата представителей США обязала ЦРУ раскрыть доходы Путина
Обвиняемый в покушении на Киркорова сослался на Галкина
Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ
Российский конькобежец умер в возрасте 48 лет
Участница лотереи купила сразу 30 счастливых билетов
В ООН заявили, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт
Хет-трик Роналду, после которого «Реал» вернет его за миллиард После 3:0 ты точно разбудил соседей
Hi-Tech
Простой математический трюк взорвал соцсети А вы задумывались об этом?
Авто
Превышение на 10 км/ч: ГИБДД «прикинула» сроки введения штрафа Одним из важнейших условий для реализации инициативы по снижению «нештрафуемого порога» в инспекции по-прежнему считают ревизию дорог
Кино
Маковецкий, Олешко и другие простились с Владимиром Этушем В Москве скорбят о кончине артиста театра и кино, ушедшего в возрасте 96 лет
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Виктория Лопырева наняла няню для месячного сына Модели понадобился еще один помощник
Леди
Брежнева отреагировала на развод сестры с Цекало (фото) Певица отметила, что ее родственнице сейчас нелегко.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь