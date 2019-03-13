СКР проявился в сфере джетов
Возбуждено дело о махинациях в деловой авиации.
Возбуждено дело о махинациях в деловой авиации.
Как минимум четыре
Уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России (СКР) по материалам оперативных подразделений Домодедовской таможни. В частности, было установлено, что в период с 8 августа по 29 декабря 2018 года компания «Сфера джет» взяла за границей в аренду четыре самолета — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150.
Воздушные суда использовались для коммерческих частных рейсов, в том числе обслуживания
При этом, как установили следователи, при ввозе самолетов на территорию страны участники организованной группы не уплатили установленных таможенных сборов, платежей и налогов, нанеся тем самым государству ущерб почти в 650 млн руб. По версии следствия, предполагаемыми организаторами аферы являлись соучредители ООО «Сфера джет» Татьяна Стахурская и Андрей Степанюк. Последний также является гендиректором Domodedovo Business Aviation Center — одного из крупнейших специализированных предприятий по обслуживанию рейсов
Domodedovo Business Aviation Center (Центр деловой авиации аэропорта Домодедово) был создан в 1995 году. Он является одним из первых специализированных предприятий по обслуживанию рейсов
В мае 2014 года центр сменил хозяина: новыми владельцами стали частные инвесторы, в собственности которых уже был профильный актив — оператор деловой авиации «Сфера джет» во главе с гендиректором Андреем Степанюком.
Сама же компания «Сфера джет» была основана в 2010 году. Она профессионально занимается организацией рейсов на самолетах административного класса, оказывает услуги по приобретению, продаже
По некоторым данным, именно эта прибыль и привлекла внимание проверяющих. Дело в том, что ровно год назад доход ООО «Сфера джет» с уставным капиталом 10 тыс. руб. не доходил и до миллиона рублей.
Следователи не исключают, что история с четырьмя арендованными
В рамках расследования следователи совместно с сотрудниками
Отметим также, что с целью возмещения причиненного ущерба все четыре воздушных судна, признанные вещественными доказательствами, изъяты и опечатаны в ангаре аэропорта Домодедово.
В Domodedovo Business Aviation Center «Ъ» комментировать ситуацию с задержанием своего шефа отказались, а в ООО «Сфера джет» на звонки вообще никто не отвечал. В Объединенной национальной ассоциации деловой авиации (ОНАДА), членом которой является и ООО «Сфера джет», а в правление входит Андрей Степанюк, на вопросы «Ъ» также никто отвечать не захотел.
Олег Рубникович