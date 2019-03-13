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09:33 (мск), источник: Ведомости

В Самарской области ФСБ ликвидировала подозреваемого в подготовке теракта

В Самарской области сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, убитый был сторонником одной из международных террористических организаций.

Как следует из сообщения НАК, которое приводит «Интерфакс», в ФСБ поступила информация о том, что в одном из частных домов в селе Екатериновка в Самарской области находится вооруженный человек, планирующий совершить теракт. Прибывшие на место сотрудники спецслужбы хотели задержать подозреваемого, но в ответ на предложение сложить оружие и сдаться он открыл огонь и применил боевую гранату. Ответным огнем подозреваемый был убит.

К какой именно террористической организации относился подозреваемый, НАК не уточнил. По данным Комитета, мужчина поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и планировал взорвать самодельную бомбу в месте массового пребывания людей.

На месте, где был ликвидирован подозреваемый, сотрудники ФСБ обнаружили боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство, добавил НАК.

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