Двух ульяновских депутатов арестовали после попытки попасть на прием к прокурору

Суд в Ульяновске арестовал двух депутатов областного Заксобрания, требовавших встречи с прокурором в неприемный день и проигнорировавших требования полицейских, сообщил агентству «Интерфакс» представитель суда в среду.

Парламентарии от КПРФ хотели потребовать провести проверку в детских садах и школах города в связи с массовым заболеванием эхинококкозом ульяновских суворовцев.

Виталий Кузин и Денис Гурьянов помещены под стражу на семь суток.

По словам собеседника агентства, вечером 25 января они пришли в прокуратуру для встречи с главой ведомства. Однако прокурор региона не принимал граждан в этот день.

Охранник попросил депутатов покинуть здание и, когда они проигнорировали это требование, нажал тревожную кнопку. На место прибыли полиция и Росгвардия.

Сотрудник Росгвардии потребовал от парламентариев покинуть здание, однако те отказались это сделать. Позже на место приехал полицейский, который повторил требование покинуть здание, однако его проигнорировали снова.

Заражение суворовцев

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В начале февраля было заведено уголовное дело в связи с массовым заболеванием учеников Суворовского военного училища в Ульяновской области эхинококкозом. По последним данным, диагноз подтвержден у 54 курсантов. Среди версий произошедшего — инфицирование во время полевого выхода, некачественная еда в столовой и контакт с больными собаками.

По данным депутата Госдумы от региона Алексея Куринного, арестованные парламентарии «хотели встретиться с дежурным прокурором для передачи ему срочной информации о нарушениях закона должностными лицами администрации города Димитровграда и требования начать срочную проверку пищеблоков школ и детских садов города Ульяновска в связи с массовым заболеванием эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища».

Между тем старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил журналистам, что «если бы указанные лица действительно хотели привлечь внимание органов прокуратуры к тем вопросам, они в последующие полтора месяца пришли бы на прием в рабочее время или хотя бы направили нам соответствующие обращения».