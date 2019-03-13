Пилот разбившегося Boeing 737 Мax сообщал о проблемах в системе управления полетом

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По словам Гебремариама, он прослушал запись переговоров между пилотом и диспетчерами. Ни о каких других проблемах, в том числе внешних, например, столкновении с птицей, пилот не говорил, сказал гендиректор.

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Он также добавил, что черные ящики, обнаруженные на месте катастрофы, будут отправлены для анализа в Европу, хотя пока еще не решено, в какую страну.

В последние дни регуляторы и авиакомпании прекратили использование более половины лайнеров Boeing 737 MAX, эксплуатировавшихся в мире. Менее чем за полгода с этим самолетом произошло две катастрофы. 29 октября 2018 г. разбился самолет индонезийской Lion Air, 10 марта — лайнер Ethiopian Airlines, погибло 189 и 157 человек соответственно.

Оба лайнера рухнули при схожих обстоятельствах — через несколько минут после взлета. У Lion Air датчик угла атаки ошибочно показал, что нос судна опасно задран вверх, в результате автоматическая система предотвращения сваливания (на предыдущих моделях Boeing 737 ее не было) самостоятельно направила самолет вниз.