Деткам помогли попасть в клетки

Актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин | Источник: AP 2019

Столь масштабного скандала американская система образования еще не переживала: ответчиками в окружном суде Массачусетса выступят сразу около 50 человек. Около 30 из них — богатые и известные лица, в том числе актеры, устраивавшие своих детей в самые престижные вузы США при помощи взяток и махинаций. Для многих детей это стало откровением.

Было так забавно, потому что дети потом звонили мне и говорили: «Может мне стоит сдать тест еще раз? У меня довольно неплохо получилось, а если я попробую еще раз, то у меня получится еще лучше. Ведь так?» А они даже понятия не имели, что на самом деле у них не было и тех баллов, которые, как они считали, они получили.

Это отрывок из разговора основателя компании The Edge College & Career Network Уильяма Сингера и топ-менеджера одной из крупнейших юридических фирм Willkie Farr & Gallagher Гордона Каплана. Запись их беседы от 15 июня 2018 года, прилагается к обвинительному заключению ФБР, переданному в окружной суд Массачусетса во вторник, 12 марта.

Новость Школьный психолог и первоклассник довели друг друга до полиции

Господин Каплан заплатил господину Сингеру (в деле он проходит как «сотрудничающий свидетель-1», СС-1) $75 тыс., чтобы фальсифицировать результаты сданного его дочерью теста ACT, который необходим для поступления в колледжи и университеты США. На пробных тестах дочь господина Каплана никогда не получала выше 22 баллов из 36 возможных. Но итоговый тест она сдала на 32 балла — правда, ее ответы были исправлены подкупленным наблюдателем за проведением экзамена.

«Вот так все просто. Она ничего не знает. Никто не знает, что происходит. А когда все сделано, она испытывает гордость за себя. У нее есть результаты теста, а вы так помогаете ей попасть в университет», — говорил тогда Уильям Сингер. Речь шла об университете Корнелл, куда дочка господина Каплана в итоге успешно поступила.

Таких, как Гордон Каплан, Федеральное бюро расследований (ФБР) в ходе своего расследования выявило 32 человека. Все они — богатые и известные родители, которые очень хотели, чтобы их дети учились в самых престижных вузах США.

Среди обвиняемых — актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин, бывший гендиректор инвесткомпании Pimco Дуглас Ходж.

Еще 18 человек — люди, непосредственно организовавшие мошеннические схемы и участвовавшие в них.

Схема действовала с 2011 года. The Edge College & Career Network имел подкупных представителей администрации двух школ («центрах тестирования») — в Хьюстоне (Техас) и Западном Голливуде (Калифорния). Эти люди были ключевыми фигурами в схеме, так как позволяли контролировать процесс сдачи экзамена учениками.

Обычно тесты, необходимые для поступления в вузы, сдаются в школах большими группами студентов в определенные даты, а за проведением экзамена наблюдает комиссия. Но если у ученика есть отклонения, — либо физические, либо в плане обучаемости, — то ему для сдачи предоставляются два дня вместо одного.

При этом тест он сдает в одиночку в любом образовательном учреждении на выбор, а процесс сдачи экзамена контролируется только одним наблюдателем.

Господин Сингер говорил родителям, чтобы их дети прикидывались глупыми на осмотре у психолога для получения справки о нарушении обучаемости.

После этого родители должны были запросить перенос экзамена из школы, где их дети учились, в один из двух «центров тестирования» The Edge College & Career Network. В качестве предлога Уильям Сингер советовал выбрать необходимость посещения свадьбы или религиозного обряда в каком-то из этих городов.

Затем подставные компании господина Сингера отправляли тесты в нужную школу. Далее либо, как в случае с дочкой господина Каплана, наблюдатель исправлял ответы ученика, либо подсказывал правильные ответы прямо во время экзамена, либо вместо ученика экзамен сдавало подставное лицо.

Стоимость одного такого теста варьировалась от $15 тыс. до $75 тыс. в зависимости от университета, куда родители хотели отправить ребенка учиться, и способностей ученика.

В других случаях компания Уильяма Сингера фальсифицировала спортивные достижения школьника, чтобы помочь ему отобраться в высшее учебное заведение на льготных условиях — университеты выделяют квоту для студентов с высокими спортивными достижениями, чтобы те затем могли представлять вуз на национальных соревнованиях. Таким школьникам нужно набрать значительно меньше баллов на экзамене, чем тем, кто отбирается на общих основаниях.

Дело о взяточничестве в системе образования стало крупнейшим за всю историю США. В расследовании участвовали около 200 сотрудников ФБР. В общей сложности обвинения в различных формах мошенничества предъявлены 50 людям из шести штатов. Суд не стал предъявлять обвинения самим студентам, учтя, что многие из них не знали о происходящем.