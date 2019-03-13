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22:05 (мск), источник: РИА Новости

Трамп остановил полеты Boeing 737 MAX

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился немедленно прекратить полеты пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с катастрофой самолета такого типа в Эфиопии в воскресенье.

«Полеты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов Boeing 737 Max, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения», — заявил Трамп в Белом доме.

Трамп также сказал, что Федеральное управление гражданской авиации США в ближайшее время сделает заявление по этому поводу и сообщит подробности.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы ряд стран и авиакомпаний приостановили полеты Boeing 737 Max 8. Единственный в России эксплуатант самолетов данного типа — компания S7 — сообщила РИА Новости, что также приняла решение приостановить их использование с 13 марта до получения информации о причинах катастрофы. Производитель — американский концерн Boeing — со своей стороны заверяет в безопасности всего семейства Boeing 737 Max.

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