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03:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну. Об этом в среду сообщила газета Dagens Nyheter.

Источник: AP 2019

«Могу подтвердить, что мы вызвали посла в связи с деятельностью одного дипломата», — заявил представитель МИД Швеции Патрик Нильссон.

Как пишет издание, речь идет о сотруднике российского посольства, который встречался с 45-летним шведом в ресторане Стокгольма. Последний был задержан на этой встрече сотрудниками шведской службы безопасности по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

После инцидента появилась информация, что дипломат покинул Швецию, однако, как выяснилось, этого не произошло. В связи с этим шведский МИД потребовал, чтобы россиянин добровольно выехал из страны.

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45-летнего шведа подозревают «в незаконной разведывательной деятельности против Швеции». Как считает полиция безопасности Швеции СЕПО, он «был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием». Если его вина будет доказана, ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Мужчина отрицает свою вину. Он работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для иностранной разведки. Как сообщают местные СМИ, подозреваемый родился в королевстве, он подданный Швеции. У мужчины собственная компания, он занимался наукой.

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