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08:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Фигуранткам дела об омском газе не нашлось места в СИЗО

Одна предпринимательница отправлена под домашний арест, другой продлили срок задержания.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайства СКР об аресте генерального директора омского холдинга «Акция» Инны Пахотиной и гендиректора газоснабжающей компании «Омскгоргаз» Ольги Шебловой. Обе обвиняются в соучастии в крупном мошенничестве с тарифами по транспортировке газа для населения, а главным фигурантом этого расследования является уже арестованный депутат регионального парламента от «Единой России», председатель совета директоров холдинга «Акция» Сергей Калинин. Размер предполагаемого ущерба составляет 1,4 млрд руб. В итоге госпожу Пахотину суд отправил под домашний арест, а госпоже Шебловой лишь продлил срок задержания.

Ольгу Шеблову и Инну Пахотину сотрудники правоохранительных органов задержали накануне в Омске и этапировали в Москву. Вчера следователь СКР обратился в Басманный суд с ходатайством об аресте обеих. По версии следствия, бизнесвумен являются соучастницами хищения 1,4 млрд руб., полученных участниками преступной группы в результате завышения тарифов на транспортировку газа для населения Омской области.

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Первым суд рассмотрел ходатайство об аресте госпожи Шебловой. Однако вчера решение так и не было вынесено —сторонам дано время на сбор дополнительных доказательств. При этом срок задержания обвиняемой продлен еще на 72 часа. А вот оснований для помещения в СИЗО Инны Пахотиной судья не нашел, отправив ее под домашний арест. В обоих случаях следствие настаивало, что, оставаясь на свободе, фигурантки дела могут скрыться, уничтожить улики или каким-либо другим способом помешать расследованию. Защита, напротив, утверждала, что доводы следствия не подтверждены реальными доказательствами и оснований для столь жесткой меры пресечения, как содержание под стражей, нет.

Напомним, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в апреле 2017 года следственным управлением УМВД России по городу Омску в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Омскгазсеть» и газоснабжающей компании «Омскгоргаз», входящей в холдинг Сергея Калинина «Акция», по факту хищения денежных средств потребителей газа. Впрочем, вскоре дальнейшим расследованием этого дела занялось следственное управление СКР по Омской области, а в июне 2018 года материалы передали в центральный аппарат Следственного комитета.

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По версии следствия, в 2011—2017 годах «за счет искусственного включения в тариф ООО “Омскгазсеть” затрат на аренду газопроводов у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере». На данный момент сумма предполагаемого ущерба составляет 1,4 млрд руб.

Первыми фигурантами дела стали депутат регионального парламента, председатель совета директоров холдинга «Акция» Сергей Калинин, которого следствие считает организатором аферы, и первый заместитель генерального директора ОАО «Омскгоргаз» Александр Орлов. Обоих еще до передачи дела в Москву успели арестовать Куйбышевский и Центральный райсуды Омска, а продлевал меру пресечения фигурантам уже Басманный суд столицы. Отметим, что во время судебного заседания самый богатый омский депутат Калинин (его задекларированный доход за 2017 год составил свыше 245,9 млн руб.) назвал свое дело «политическим и заказным», направленным на рейдерский захват его бизнеса.

Отметим, что причастность к преступлению господина Орлова силовиками была установлена после обысков в «Омскгоргазе»: именно за его подписью в Федеральную службу по тарифам отправлялись документы, в которые были включены необоснованные затраты на транспортировку газа.

Газоснабжающая компания «Омскгоргаз» входит в холдинг господина Калинина. В сентябре 2017 года совет директоров АО «Омскгоргаз» назначил гендиректором Ольгу Шеблову. «Ольга Николаевна известна в бизнес-кругах как профессиональный руководитель. Совет директоров АО решил, что она сможет грамотно и профессионально выработать линию развития компании», — указывалось в сообщении «Омскгоргаза». До прихода в компанию госпожа Шеблова работала на руководящих должностях в региональной энергетической комиссии Омской области; с 2009 года являлась заместителем председателя региональной энергетической комиссии Омской области и АО «Омскоблгаз». Генерального директора омского холдинга «Акция» Инну Пахотину следствие, по данным «Ъ», считает непосредственным исполнителем указаний Сергея Калинина.

Олег Рубникович; Константин Воронов, Новосибирск

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