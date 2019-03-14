Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Грузии обратилась к Европе с требованием по России
Институт мировой экономики снизил прогноз по росту экономики ФРГ
Похудевшую Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Что надо продать в регионе, чтобы купить жилье в Москве
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Максим Виторган привел сына на работу
Владимир Машков показал архивное фото с внучкой
Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание перед смертью
В истории с девочкой-маугли всплыло страшное
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ
Клановые войны. Российский биатлон готовится к революции
«Мои ноги были как кадки»: история похудения на 16 кг
7 нелепых вещей по еще более нелепым ценам
Ученые нашли «Золотистую смерть»
Помпеи: что на самом деле случилось
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В Екатеринбурге разгорелся спор из-за слова «снег»
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
12:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Австралиец защитился от стрелы мобильным телефоном

Смартфон, оказывается, может спасти человеку жизнь. Особенно, когда в этого человека стреляют из лука.

Источник: NSW POLICE

Во всяком случае именно это произошло с 43-летним жителем Австралии, подвергнувшемся неожиданному нападению.

Началось все с того, что герой нашей истории не понравился жителю дома, мимо которого он проходил, и тот выбежал к нему с натянутым луком наперевес. Стрела была выпущена в тот момент, когда подвергнувшийся нападению мужчина решил заснять конфронтацию на смартфон. Он поднял его перед глазами, и смартфон сыграл роль щита.

Полицейские рассказали, что стрела пробила смартфон насквозь и слегка поцарапала лицо его владельцу. Но в остальном мужчина остался цел и невредим.

Опрометчивому лучнику предъявлены обвинения в нападении и повреждении имущества | Источник: NSW POLICE

Вооруженный луком 39-летний мужчина был задержан полицией. Произошло все это в среду в Новом Южном Уэльсе, в городке Нимбин, что в 180 км от Брисбена. Мужчины ранее были знакомы, сообщила полиция. Детали ссоры пока не сообщаются.

Незадачливому лучнику предъявлено обвинение в нападении и повреждении имущества, в апреле он предстанет перед судом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Активный патриот": обвиняемый в США рассказал о "фабрике троллей"
В России завели второе дело за участие в "нежелательной организации"
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Более 100 детей подхватили гепатит С в больнице Благовещенска
Жест ведущего в сюжете о гибели «Боинга» возмутил зрителей
В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино
Названы вредные для людей старше 30 лет продукты
Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»
Скончался гоночный директор «Формулы-1»
Спорт
Нужны победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за 1/4 финала ЛЕ Российские клубы не имеют права на осечки в ответных матчах с испанскими грандами
Hi-Tech
Россияне выбрали самые ожидаемые гаджеты 2019 года Почти по всем пунктам лидирует Apple.
Авто
Opel официально раскрыл модельный ряд для России Марка возобновит продажи на российском рынке в четвертом квартале этого года
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Врач назвал самый бесполезный анализ Почему ни колики, ни атопический дерматит не должны становиться поводом для сдачи анализа на дисбактериоз, объясняет гастроэнтеролог
Леди
Анна Нетребко стала блондинкой Фанаты не узнали оперную звезду.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь