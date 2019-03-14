На экс-координатора «Открытой России» в Екатеринбурге завели дело о «нежелательной организации»
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Это второй в России случай уголовного преследования по статье 284.1 УК после дела Анастасии Шевченко.
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Это второй в России случай уголовного преследования по статье 284.1 УК после дела Анастасии Шевченко.
Обыски прошли в четверг в квартире бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге Максима Верникова, возбуждено уголовное дело, сообщается на странице движения в фейсбуке.
«В отношении
В региональном управлении Следственного комитета ситуацию пока не комментируют.
21 января против члена совета движения «Открытая Россия» Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны:
Ленинский районный суд
Старшая дочь Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, 31 января скончалась. Девочка была госпитализирована из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии. Следователь дал Шевченко разрешение посетить в больнице дочь.