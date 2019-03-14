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09:57 (мск), источник: Интерфакс

На экс-координатора «Открытой России» в Екатеринбурге завели дело о «нежелательной организации»

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Это второй в России случай уголовного преследования по статье 284.1 УК после дела Анастасии Шевченко.

Обыски прошли в четверг в квартире бывшего координатора «Открытой России» в Екатеринбурге Максима Верникова, возбуждено уголовное дело, сообщается на странице движения в фейсбуке.

«В отношении экс-координатора Открытой России Максима Верникова, в феврале вышедшего из движения, возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной “нежелательной” организации) — второе в России после прогремевшего на всю страну дела Анастасии Шевченко. Только что закончился обыск в его квартире», — говорится в сообщении.

В региональном управлении Следственного комитета ситуацию пока не комментируют.

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21 января против члена совета движения «Открытая Россия» Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест. 29 января Ростовский областной суд оставил в силе это решение.

Старшая дочь Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, 31 января скончалась. Девочка была госпитализирована из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии. Следователь дал Шевченко разрешение посетить в больнице дочь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принес соболезнования Шевченко в связи со смертью дочери. Вместе с тем он отметил, что в Кремле «не вправе оценивать судебный процесс».

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