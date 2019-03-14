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11:38 (мск), источник: RTVi

В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино

Вечером 13 марта в Нью-Йорке застрелили 53-летнего Франческо Кали, которого называли лидером клана Гамбино, одной из самых больших мафиозных группировок Нью-Йорка. Об этом написала газета New York Times.

Источники газеты в полиции сказали, что Кали убили возле его дома в районе Тодт-Хилл на Стейтен-Айленде. В него выстрелили шесть раз. По словам свидетелей, после стрельбы с места преступления уехал синий пикап. Кали привезли в больницу, где врачи констатировали его смерть.

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Пачукос

Телеканал WNBC-TV сообщил, что полиция и ФБР начали расследование убийства. Они ищут киллера. Пока по делу никого не задержали.

В 2008 году Кали арестовали по обвинению в рэкете. Он признал вину в сговоре с целью вымогательства и получил 16 месяцев тюрьмы.

Телеканал Fox News сообщил, что Кали возглавил клан Гамбино в 2015 году вместо 68-летнего Доменико Чефалы. Он сумел «объединить семью Гамбино». По словам источника телеканала в полиции, под руководством нового босса группировка сосредоточилась на продаже героина и оксиконтина, а также стала приглашать в «семью» гангстеров-иммигрантов из Италии.

Итальянский мафиозный клан Гамбино — один из самых известных в США. Он появился в начале XX века и входит в «пять семей». Это пять группировок, которые контролируют организованную преступность в Нью-Йорке. Гангстеры занимаются рэкетом, торговлей наркотиками, заказными убийствами, сутенерством, отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями.
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Долгая кокаиновая дорога

Один из крестных отцов клана Гамбино, Джон Готти, любил публичность и общение с прессой. Его прозвали «тефлоновым Доном», поскольку мафиози трижды оправдывали по федеральным обвинениям. В 1992 году Готти все-таки дали пожизненный срок. Он умер в тюрьме от рака в 2002 году.

Смерть Кали стала первым убийством высокопоставленного криминального авторитета с 1985 года. Тогда в Нью-Йорке убили Дона Кастеллано. Преступление заказал Готти, чтобы занять место лидера группировки.

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