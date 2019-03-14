Минтранс РФ назвал недостатки разработки и сертификации причиной катастроф Boeing 737 Max

Источник: AFP 2019

Причинами авиакатастроф Boeing 737 Max 8 являются недостатки разработки и сертификации, заявил в ходе коллегии Росавиации замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

«Предстоит еще немало усилий приложить в этом году к формированию системы сертификации в РФ, — сказал он. — Обращаю ваше внимание, что этот элемент повышения безопасности полетов ярко продемонстрирован в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире с Boeing. Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing».

Для нас это должно быть сигналом к выстраиванию очень качественной системы сертификации авиационной техники. Александр Юрчик замминистра транспорта РФ

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года самолет той же модели индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.