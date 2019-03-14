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13:17 (мск), источник: ТАСС

Минтранс РФ назвал недостатки разработки и сертификации причиной катастроф Boeing 737 Max

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/ — Эти катастрофы должны стать сигналом для России в вопросе выстраивания системы сертификации техники, добавили в ведомстве.

Источник: AFP 2019

Причинами авиакатастроф Boeing 737 Max 8 являются недостатки разработки и сертификации, заявил в ходе коллегии Росавиации замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

«Предстоит еще немало усилий приложить в этом году к формированию системы сертификации в РФ, — сказал он. — Обращаю ваше внимание, что этот элемент повышения безопасности полетов ярко продемонстрирован в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире с Boeing. Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing».

Для нас это должно быть сигналом к выстраиванию очень качественной системы сертификации авиационной техники.
Александр Юрчик
замминистра транспорта РФ

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года самолет той же модели индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max различных модификаций, в том числе 8 и 9.

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