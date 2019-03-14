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13:39 (мск), источник: ТАСС

Япония закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/ — Срок, на который вводится запрет, не уточняется.

Япония приняла решение временно запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом в четверг объявило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Срок, на который вводится запрет, не уточняется.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После катастрофы в Эфиопии многие авиакомпании по всему миру, включая российскую S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX, США запретили на своей территории полеты на таких самолетах до спецраспоряжения президента, а значительное число стран — в том числе государства ЕС, Индия, Турция — закрыло для них свое воздушное пространство.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов серии 737 MAX, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
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