Япония закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

Япония приняла решение временно запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом в четверг объявило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Срок, на который вводится запрет, не уточняется.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После катастрофы в Эфиопии многие авиакомпании по всему миру, включая российскую S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX, США запретили на своей территории полеты на таких самолетах до спецраспоряжения президента, а значительное число стран — в том числе государства ЕС, Индия, Турция — закрыло для них свое воздушное пространство.