Правозащитники не нашли Цеповяза в СИЗО Хабаровска

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Хабаровского края не нашла осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза в СИЗО Хабаровска. Сотрудники изолятора сообщили правозащитникам, что заключенного перевели в колонию для отбытия наказания, однако не указали, в какую именно. В ОНК отметили, что нарушений в содержании заключенных в хабаровском СИЗО не обнаружили, а в личной карточке Цеповяза указаны стандартные передачи от родственников — «без крабов и деликатесов».

Вячеслава Цеповяза в следственном изоляторе не оказалось. Сотрудники представили нам справку о том, что 8 марта он переведен в другую колонию для отбытия наказания. Мы осмотрели камеру, где он содержался. Виктория Макарчук председатель комиссии (цитата по ТАСС)

Она добавила, что в справке о переводе Цеповяза не было указано, в какую именно колонию его отправили.

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Члены комиссии ознакомились с личной карточкой Цеповяза, в том числе и содержанием отправленных ему передач, сообщила правозащитница. «Всех интересовало, действительно ли он употреблял в пищу деликатесы, находясь в заключении. Мы посмотрели, что он заказывал: вполне обычный стандартный набор, никаких крабов там не было», — заявила Макарчук.

Сама проверка прошла удовлетворительно, отметили в ОНК Хабаровского края. Нарушений прав человека и условий содержания заключенных правозащитники не обнаружили. «Люди, которые там содержатся, с жалобами на нарушение прав к нам не обращались. В камерах количество заключенных соответствует количеству мест. Однако помещениям требуется косметический ремонт. Мы это отразили в своем заключении», — заключила Макарчук.

В начале ноября 2018 года в интернете появлялись фотографии, на которых осужденный Цеповяз запечатлен сидящим за столом, сервированным крабами и красной икрой. На некоторых снимках он держит в руках шампуры с шашлыками и улыбается.

Подлинность фотографий, которые были сделаны в 2015 году в колонии, была подтверждена правоохранителями.

6 ноября во ФСИН заявили, что такие фото свидетельствуют о нарушении внутреннего распорядка колонии и все материалы будут переданы в следственные органы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cklT76CfjB4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

7 декабря пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что начальник управления ведомства по Амурской области и некоторые сотрудники ИК № 3 привлечены «к строгой дисциплинарной ответственности» после проверки информации о вольготной жизни Вячеслава Цеповяза в заключении. Также в заявлении было отмечено, что в отношении руководства «продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела».

Вячеслав Цеповяз был членом организованной преступной группировки, во главе которой стоял Сергей Цапок. Банда орудовала в Краснодарском крае с конца 90-х и до 2012 года. Цапка и двоих его подельников в 2013 году приговорили к пожизненному заключению за убийство в доме фермера Сервера Аметова 12 человек, в том числе маленьких детей.