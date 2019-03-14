Россия запретила полеты Boeing 737 MAX

Источник: РИА "Новости"

Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации (Boeing 737 max 8 и 9 — прим. ТАСС) до особого указания запрещены. Александр Нерадько руководитель ведомства

В воскресенье, 10 марта, в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 национального перевозчика Ethiopian Airlines. Погибли 157 человек, из них трое россиян.

Первая катастрофа Boeing 737 MAX 8 произошла меньше полугода назад — 29 октября 2018 года — в Индонезии.

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Большинство стран отказались от серии Boeing 737 MAX

В итоге через три дня после катастрофы 72 страны либо на национальном уровне, либо на уровне авиаперевозчиков решили приостановить полеты лайнеров серии Boeing 737 MAX.

Последними «заземлили» ставшие скандальными машины отстаивавшие их Канада и США. Ранее американские власти называли полеты на Boeing 737 MAX 8 безопасными, но планировали обязать компанию внести модификации в их системы. При этом, как узнала газета The New York Times, минимум два американских экипажа сообщали в прошлом году о непредсказуемом поведении «восьмерки» после включения автопилота.

Boeing 737 MAX 8 в России

В России Boeing 737 MAX 8 эксплуатирует только S7, которая также приостановила полеты лайнеров. В авикомпании пообещали, что это решение не повлияет на регулярность рейсов.

Заказы на лайнеры семейства 737 MAX, по данным СМИ, есть также у Utair, «Победы», «Уральских авиалиний» и «Нордстара». В Utair уже уточнили, что не будут покупать самолеты без гарантий их безопасности.