В Ставропольском крае нейтрализованы двое боевиков, планировавших теракт
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/ — Бандиты являлись сторонниками ИГ.
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/ — Бандиты являлись сторонниками ИГ.
Двое боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавшие совершить теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) в четверг.
«В ночь с 13 на 14 марта органами ФСБ России в ходе проведения
Личности боевиков предварительно установлены. «По данным оперативного штаба, оба бандита являлись уроженцами Волгоградской области, прибывшими в Ставропольский край для совершения преступлений террористической направленности. Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — сообщили в НАК.
На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и граната.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся