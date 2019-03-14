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16:18 (мск), источник: ТАСС

В Ставропольском крае нейтрализованы двое боевиков, планировавших теракт

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/ — Бандиты являлись сторонниками ИГ.

Двое боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавшие совершить теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) в четверг.

«В ночь с 13 на 14 марта органами ФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае была получена информация о возможном перемещении вооруженных бандитов на автомобиле в Шпаковском районе вблизи хутора Балки», — сообщили в НАК.

Когда правоохранительные органы попытались остановить подозрительный автомобиль, бандиты применили оружие и попытались скрыться. В ходе боеконтакта двое преступников были нейтрализованы.
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Личности боевиков предварительно установлены. «По данным оперативного штаба, оба бандита являлись уроженцами Волгоградской области, прибывшими в Ставропольский край для совершения преступлений террористической направленности. Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — сообщили в НАК.

На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и граната.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются возможные сообщники преступников.

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