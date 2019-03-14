Падающий самолет почти протаранил машину на шоссе
Небольшой самолет Cirrus SR20 практически задел ехавший по дороге эвакуатор, после чего упал в Канаде. Об этом сообщает CBC News.
Небольшой самолет Cirrus SR20 практически задел ехавший по дороге эвакуатор, после чего упал в Канаде. Об этом сообщает CBC News.
Видео произошедшего опубликовал в Instagram водитель автомобиля Билл Чан.
Инцидент произошел неподалеку от аэропорта Торонто Баттонвилл днем 12 марта. Как видно на кадрах, самолет внезапно появляется перед автомобилем и проносится на крайне низкой высоте над дорогой, касаясь ее правым крылом. После этого он упал неподалеку от обочины.
Находившиеся на борту
Чан же рассказал CBC News, что считает себя счастливчиком, потому что мог погибнуть: самолет пронесся буквально на расстоянии нескольких метров от его эвакуатора. После произошедшего он вместе с коллегами даже купил лотерейный билет, понадеявшись на свою удачу.