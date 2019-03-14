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21:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX

Сотрудники CNN проверили данные Системы управления безопасностью полетов (ASRS) и выяснили, что с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.

Источник: AFP 2019

Как отмечает телеканал, большинство сообщений относились к категории несерьезных проблем, однако два из них были связаны с неожиданным снижением самолета.

Кроме того, в одном отчете описывается резкий подъем лайнера, а также сообщается о проблеме с выравниваем.

В других сообщениях пилоты отметили, что столкнулись со «странным поведением» лайнера, однако до сих пор не установили, с чем это было связано.
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Помимо этого, сотрудники авиакомпаний пожаловались на руководство по эксплуатации, предоставленное Boeing. По их словам, информации в нем было недостаточно, и оно показалось им неадекватным.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе три россияна.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

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