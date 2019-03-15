Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры

По данным силовиков, инцидент произошел в 2017 году. Узнав о том, что после смерти пожилого мужчины пустует однокомнатная квартира в центре Уфы, женщина сделала вывод о том, что покойный не имел наследников. После этого она получила поддельное свидетельство о браке с ним и обратилась в суд для вступления в наследство.

Суд рассмотрел это обращение и выяснил, что ранее в наследство уже вступила сестра покойного. Был сделан запрос в ЗАГС, показавший, что брак между покойным и предоставившей свидетельство жительницей Уфы никогда не заключался. В результате женщина стала обвиняемой по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

13 марта 2019-го городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело было отправлено в Ленинский районный суд Уфы. В отношении выдавших свидетельство о браке сотрудников проводится проверка.