СМИ: не менее 27 человек погибли в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии
СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях
СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях
Как сообщает телекомпания Television New Zealand, по меньшей мере 30 человек доставлены в больницу города Крайстчерч в Новой Зеландии в результате стрельбы в двух мечетях.
Ранее газета New Zealand Herald информировала, что в ходе перестрелки погибли не менее девяти человек.
В пятницу вооруженные люди вошли в мечети