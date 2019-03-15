В Новой Зеландии задержали подозреваемого в стрельбе в мечети
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полиция сообщила об одном задержанном в связи со стрельбой в мечети новозеландского города Крайстчерч.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полиция сообщила об одном задержанном в связи со стрельбой в мечети новозеландского города Крайстчерч.
Комиссар полиции Майк Буш заявил, что в городе могут находиться другие злоумышленники.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в двух мечетях Крайстчерча и городской больнице.