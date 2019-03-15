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06:18 (мск), источник: РИА Новости

В Новой Зеландии задержали подозреваемого в стрельбе в мечети

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полиция сообщила об одном задержанном в связи со стрельбой в мечети новозеландского города Крайстчерч.

Комиссар полиции Майк Буш заявил, что в городе могут находиться другие злоумышленники.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в двух мечетях Крайстчерча и городской больнице.

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