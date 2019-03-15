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07:27 (мск), источник: Газета.Ру

Белый националист: СМИ о стрелявшем в мечети Новой Зеландии

Одним из нападавших на мечети в новозеландском городе Крайстчерч был 28-летний белый австралиец Брентон Таррант, который придерживается ультраправых взглядов.

Источник: AP 2019

Об этом пишет New Zealand Herald.

Отмечается, что Таррант устроил в соцсетях прямую трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур, она длилась 17 минут. Также сообщается, что он написал манифест, в котором изложил свои взгляды.

В издании добавили, что незадолго до нападения Таррант призывал в социальных сетях убить немецкого канцлера Ангелу Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в мечетях Новой Зеландии погибли 27 человек.

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