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08:56 (мск), источник: ТАСС

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

По данным местных СМИ, в результате происшествия погибли не менее 27 человек, еще около 30 доставлены в больницы.

Источник: AP 2019

Что случилось

В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей. Нападение произошло в городе Крайстчерч на востоке страны.

Как сообщила газета New Zealand Herald, вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск), сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

Позже в припаркованных вблизи мечетей автомобилях полиция нашла несколько самодельных взрывных устройств. Ни одно из них не было приведено в действие.

Число погибших

Власти не называют точное число погибших, но говорят о многочисленных жертвах.

«Точное число погибших пока не известно. Но уже ясно, что это один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии», — заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По данным газеты Otago Daily Times, жертвами нападения стали не менее 27 человек. По меньшей мере 30 человек доставлены в местную больницу.

Что известно о нападавших

Полиция пока точно не знает, сколько человек участвовало в нападении, но уже арестовала четырех подозреваемых — троих мужчин и одну женщину.

По словам комиссара полиции Майка Буша, со всеми арестованными уже работают следователи.

Что происходит в городе

Полиция призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.

Как сообщил портал Stuff, Управление гражданской авиации Новой Зеландии объявило зону над Крайстчерчем «контролируемым воздушным пространством».

Местный авиаперевозчик Air New Zealand заявил, что все авиабилеты, приобретенные на рейсы в город или из него, «считаются билетами с открытой датой и правом возврата с полной компенсацией стоимости».

В результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 27 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
09:12 (мск)© Ньюстюб
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