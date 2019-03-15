При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Еще двадцать пострадали.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Еще двадцать пострадали.
В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Ранее сообщалось о гибели девяти человек и десятках раненых. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.
Известно, что в одной из мечетей стрельбу устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов.
Позднее появилась информация о его личности: им оказался уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант (Brenton Tarrant).