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10:01 (мск), источник: РИА Новости

При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в результате стрельбы в Крайстчерче погибли 40 человек, сообщает телеканал 1 News.
Еще двадцать пострадали.

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6
фотографий

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. Ранее сообщалось о гибели девяти человек и десятках раненых. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

Известно, что в одной из мечетей стрельбу устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов.

Позднее появилась информация о его личности: им оказался уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант (Brenton Tarrant).

Источник: Reuters
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