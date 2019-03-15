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11:08 (мск), источник: Ведомости

Жертвами теракта в Новой Зеландии стали десятки человек

Неизвестные расстреляли верующих в двух мечетях на востоке страны.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Число погибших в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек. Об этом сообщил глава полиции страны. Также в результате атаки, по разным данным, пострадали от 20 до 48 человек. Ранее премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявляла о 40 жертвах теракта на востоке страны. По словам премьера, трое неизвестных, открывших стрельбу по верующим в двух мечетях в городе ​Крайстчерче, придерживаются экстремистских взглядов, однако ранее они не попадали под подозрение полиции.

Ардерн назвала случившееся «беспрецедентным актом насилия» и заявила, что сегодня «один из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии», приводит ее слова Reuters. «Сегодня мы пережили, несомненно, беспрецедентное нападение… Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от стрельбы», — сказала Ардерн.

Мы, Новая Зеландия, стали мишенью <...> не потому, что потворствуем расизму или экстремизму, мы были выбраны потому, что ничего этого здесь нет.

В больницах Крайстчерча находятся 48 пострадавших, среди них есть дети, сообщил руководитель городского управления здравоохранения Дэвид Митс. По его словам, задействованы двенадцать операционных залов, многим пострадавшим необходимо провести несколько операций.

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В одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Жертвами стрельбы в мечети Линвуд стали 8 человек, еще 41 погиб при атаке на мечеть в Динс-Авен. Нападение было «хорошо спланированным терактом», уточнила премьер. После стрельбы полицейские обнаружили два самодельных взрывных устройства, прикрепленные к автомобилям. Бомбы были обезврежены, сообщила Ардерн.

Власти страны повысили национальный уровень угрозы безопасности. В аэропорту Крайстчерча отменили все прибывающие и отбывающие рейсы.

По данным полиции, теракт устроили трое вооруженных мужчин. Ранее ведомство сообщало о задержании четырех человек. Один из нападавших — Брентон Таррант — 28-летний мужчина из Австралии.

Перед тем, как устроить стрельбу, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы. В нем Таррант высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку.

Происходящее он транслировал в Facebook. На видеозаписи, предположительно опубликованной нападавшим в соцсети, видно, как он в течение пяти минут расстреливает прихожан мечети, затем идет к машине, чтобы сменить оружие, и, возвращаясь, снова открывает стрельбу, пишет Reuters. После этого мужчина уезжает на автомобиле, сообщает агентство. Сейчас аккаунты нападавшего в соцсетях заблокированы.

По словам прихожанина, находившегося в момент теракта в мечети, среди нападавших был белокурый мужчина в шлеме и бронежилете. Он первым ворвался в здание, когда верующие опустились на колени для молитвы. «У него был большой пистолет … он пришел и начал расстреливать всех в мечети», — рассказал очевидец Ахмад аль-Махмуд.

Официальный представитель полиции Майк Буш заявил, что пока полиция не установила личности погибших. Правоохранительные органы не исключают, что к преступлению могут быть причастны другие лица, передает New Zealand Herald. Полиция обратилась к жителям Крайстчерча с просьбой не покидать свои дома.

Россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Новой Зеландии — посольство РФ
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10:12 (мск)© Ньюстюб
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