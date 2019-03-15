Погодные аномалии: Калифорнию затопило после 376 недель засухи
На этом неприятности не закончатся.
На этом неприятности не закончатся.
После 7 лет аномальной засухи на Калифорнию обрушились ливни, которые привели к серьезным подтоплениям, сообщают американские СМИ.
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Аномальная погода в Калифорнии наблюдается уже около десятилетия. До этого на протяжении 376 недель регион страдал от сильной засухи. В 2017 году власти Калифорнии даже приняли специальную декларацию для экономии водных ресурсов.
В начале 2019 года погода в Калифорнии стала
Летом и осенью 2018 года в Калифорнии бушевали масштабные пожары, жертвами которых стали не менее 80 человек, еще около тысячи числятся пропавшими без вести.
Анна Лысенко
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