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12:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Погодные аномалии: Калифорнию затопило после 376 недель засухи

На этом неприятности не закончатся.

После 7 лет аномальной засухи на Калифорнию обрушились ливни, которые привели к серьезным подтоплениям, сообщают американские СМИ.

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Дожди идут не переставая с января. Пострадал целый винодельческий регион возле Гернвилла, повреждены автомагистрали в горах Сан-Хасинто.

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Йосемитский национальный парк перенес открытие на летний сезон: шторм повалил деревья, разрушил кемпинги, автостоянки, дороги и пешеходные тропы, привел к обрушению камней.

Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время реки выйдут из берегов и подтопят значительные территории, когда в горах начнет таять снег. Снежный покров в Сьерра-Неваде в этом году наблюдался беспрецедентный.

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Аномальная погода в Калифорнии наблюдается уже около десятилетия. До этого на протяжении 376 недель регион страдал от сильной засухи. В 2017 году власти Калифорнии даже приняли специальную декларацию для экономии водных ресурсов.

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Последствия наводнения в Калифорнии

В начале 2019 года погода в Калифорнии стала по-настоящему экстремальной. Аномальные морозы в США добрались и до самого солнечного региона — в Лас-Вегасе выпал снег.

Летом и осенью 2018 года в Калифорнии бушевали масштабные пожары, жертвами которых стали не менее 80 человек, еще около тысячи числятся пропавшими без вести.

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Анна Лысенко

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