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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Директора инвесткомпании TPG уволили из-за скандала со взятками за поступления в вузы

Американская инвестиционная компания TPG Capital, одна из крупнейших в мире, под управлением которой находятся активы на $100 млрд, отправила в отставку одного из своих директоров, Билла Макглэшена. Это решение принято в связи с тем, что господин Макглэшен оказался причастен к разгоревшемуся на текущей неделе скандалу по поводу взяток, которые богатые родители давали для поступления своих детей в престижные американские вузы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление TPG и самого Билла Макглэшена.

Источник: Reuters

Напомним, что во вторник, 12 марта, ФБР передало обвинительное заключение в Федеральный суд Массачусетса — ответчиками в деле стали 50 человек, 30 из которых — богатые и известные лица, в том числе: актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин, бывший гендиректор инвесткомпании Pimco Дуглас Ходж и топ-менеджер одной из крупнейших юридических фирм, Willkie Farr & Gallagher, Гордон Каплан.

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ФБР обнаружило масштабную мошенническую схему на $25 млн, которая действовала с 2011 по 2018 год и с помощью которой подделывались данные тестов, необходимых для поступления в вузы.

Господина Макглэшена обвиняют в том, что он заплатил $250 тыс. за то, чтобы его сын мог поступить в Университет Южной Калифорнии.

Билл Макглэшен был отстранен от работы еще во вторник, 12 марта, а в четверг, 14 марта, он подал заявление об увольнении с должности директора TPG — правда, одновременно с этим такое же решение приняло и руководство самой компании.

«После изучения обвинений в противоправном поведении в обвинительном заключении мы считаем, что описанное там поведение недопустимо и противоречит ценностям нашей организации», — говорится в заявлении TPG.

Яна Рождественская

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