Директора инвесткомпании TPG уволили из-за скандала со взятками за поступления в вузы

Американская инвестиционная компания TPG Capital, одна из крупнейших в мире, под управлением которой находятся активы на $100 млрд, отправила в отставку одного из своих директоров, Билла Макглэшена. Это решение принято в связи с тем, что господин Макглэшен оказался причастен к разгоревшемуся на текущей неделе скандалу по поводу взяток, которые богатые родители давали для поступления своих детей в престижные американские вузы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление TPG и самого Билла Макглэшена.