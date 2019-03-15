Нападение на мечети в Новой Зеландии: что говорят очевидцы и жители Крайстчерча

Нападение на мечети в Новой Зеландии: что говорят очевидцы и жители Крайстчерча

В новозеландском городе Крайстчерч произошло вооруженное нападение на две мечети. По меньше мере 49 человек погибли, еще десятки людей тяжело ранены.