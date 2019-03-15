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14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нападение на мечети в Новой Зеландии: что говорят очевидцы и жители Крайстчерча

В новозеландском городе Крайстчерч произошло вооруженное нападение на две мечети. По меньше мере 49 человек погибли, еще десятки людей тяжело ранены.

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала это беспрецедентным актом насилия в истории страны. По ее словам, среди жертв много мигрантов и, возможно, беженцев.

«Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии», — заявила Джасинда Ардерн.

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