Нападение на мечети в Новой Зеландии: что говорят очевидцы и жители Крайстчерча
В новозеландском городе Крайстчерч произошло вооруженное нападение на две мечети. По меньше мере 49 человек погибли, еще десятки людей тяжело ранены.
В новозеландском городе Крайстчерч произошло вооруженное нападение на две мечети. По меньше мере 49 человек погибли, еще десятки людей тяжело ранены.
«Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии», — заявила Джасинда Ардерн.
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