Случаи терактов, осуществленных правыми радикалами
15 марта в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии были убиты 49 человек.
15 марта в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии были убиты 49 человек.
В апреле 1999 года в Лондоне (Великобритания) произошла серия взрывов бомб, начиненных гвоздями. 17 апреля взрывное устройство сработало в районе Брикстон на рынке, популярном у местной диаспоры чернокожих. Пострадали 48 человек. 24 апреля аналогичное устройство взорвалось в районе Брик Лейн, где проживала крупнейшая в городе диаспора бангладешцев. Были ранены 13 человек. Самый крупный в этой серии терактов произошел 30 апреля в районе Сохо у паба «Адмирал Дункан», популярного у местного
9 июня 2004 года в Кельне (Германия) у парикмахерской в центре района Мюльхайм, где проживало большое число турецких иммигрантов, сдетонировало взрывное устройство, начиненное гвоздями. Пострадали 22 человека. Организаторы теракта долгое время оставались неизвестными, пока в 2011 году ответственность за него не взяла на себя правоэкстремистская группировка «Национал-социалистическое подполье», которая организовала еще несколько убийств и нападений в 2000-х — начале 2010-х годов. В июле 2018 года по делу о взрыве в Кельне была приговорена к пожизненному заключению Беата Цшепе — единственная из оставшихся в живых к тому времени руководителей группировки.
21 августа 2006 года в Москве на Черкизовском рынке в торговом павильоне «Евразия» произошел взрыв безоболочного взрывного устройства мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате погибли 14 человек, 47 — получили ранения. В числе погибших были граждане Китая и Вьетнама. В мае 2008 года по делу об этом теракте и ряде других нападений в Москве были осуждены члены праворадикальной группировки «Спас», признанные виновными в терроризме, организации преступного сообщества и незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Николай Королев, Олег Костырев, Илья Тихомиров и Сергей Климук были приговорены к пожизненному заключению, еще четырем обвиняемым были назначены сроки от двух до 20 лет лишения свободы.
22 июля 2011 года в Норвегии Андерс Беринг Брейвик совершил двойной теракт в городе Осло и на острове Утёйа. Сначала преступник взорвал бомбу в столичном правительственном квартале, в результате чего погибли восемь человек. Через несколько часов на острове, где проходил молодежный слет правящей Норвежской рабочей партии, Брейвик устроил стрельбу из карабина и пистолета, убив еще 69 человек. Всего теракт унес жизни 77 человек, около 100 человек получили ранения. Перед терактом нападавший опубликовал в интернете 1500-страничный текст, призывающий на борьбу с «исламизацией» Европы и марксизмом. В августе 2012 года Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы. По словам его адвоката, он «хотел нанести удар по обществу, социальным структурам и той системе, которая ими управляет».
13 апреля 2014 года в городе
17 июня 2015 года мужчина открыл стрельбу из пистолета в методистской епископальной церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина). В результате погибли девять темнокожих прихожан, в том числе пастор церкви и сенатор законодательного собрания штата. 18 июня в городе Шелби (штат Северная Каролина) был арестован предполагаемый стрелок — 21-летний Дилан Руф. По версии властей, преступление он совершил на почве расовой ненависти. В январе 2017 года Руф был приговорен к смертной казни, в апреле того же года наказание ему было смягчено до пожизненного заключения без права на досрочное освобождение.
29 января 2017 года в городе
27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life («Древо жизни») в Питтсбурге (штат Пенсильвания), погибли 11 человек. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападавший — 46-летний Роберт Боуэрс — был ранен и взят под стражу. Всего ранения в результате инцидента получили шесть человек, включая четырех полицейских. Прокуратура выдвинула в отношении Боуэрса обвинения в уголовных преступлениях и преступлении на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь.