Случаи терактов, осуществленных правыми радикалами

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ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2019 года в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии были убиты 49 человек. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом. Арестованы четверо подозреваемых. Сообщается, что один из них — 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию громких терактов и нападений, осуществленных за последние 20 лет правыми радикалами.

Источник: Reuters

В апреле 1999 года в Лондоне (Великобритания) произошла серия взрывов бомб, начиненных гвоздями. 17 апреля взрывное устройство сработало в районе Брикстон на рынке, популярном у местной диаспоры чернокожих. Пострадали 48 человек. 24 апреля аналогичное устройство взорвалось в районе Брик Лейн, где проживала крупнейшая в городе диаспора бангладешцев. Были ранены 13 человек. Самый крупный в этой серии терактов произошел 30 апреля в районе Сохо у паба «Адмирал Дункан», популярного у местного ЛГБТ-сообщества. Погибли трое, пострадали 79 человек. 2 мая 1999 года по обвинению в организации взрывов полиция арестовала 22-летнего англичанина-неонациста Дэвида Коупленда. В июне 2000 года он был приговорен к шести пожизненным срокам.

Источник: Reuters

9 июня 2004 года в Кельне (Германия) у парикмахерской в центре района Мюльхайм, где проживало большое число турецких иммигрантов, сдетонировало взрывное устройство, начиненное гвоздями. Пострадали 22 человека. Организаторы теракта долгое время оставались неизвестными, пока в 2011 году ответственность за него не взяла на себя правоэкстремистская группировка «Национал-социалистическое подполье», которая организовала еще несколько убийств и нападений в 2000-х — начале 2010-х годов. В июле 2018 года по делу о взрыве в Кельне была приговорена к пожизненному заключению Беата Цшепе — единственная из оставшихся в живых к тому времени руководителей группировки.

Источник: РИА "Новости"

21 августа 2006 года в Москве на Черкизовском рынке в торговом павильоне «Евразия» произошел взрыв безоболочного взрывного устройства мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. В результате погибли 14 человек, 47 — получили ранения. В числе погибших были граждане Китая и Вьетнама. В мае 2008 года по делу об этом теракте и ряде других нападений в Москве были осуждены члены праворадикальной группировки «Спас», признанные виновными в терроризме, организации преступного сообщества и незаконном изготовлении оружия и взрывчатых веществ. Николай Королев, Олег Костырев, Илья Тихомиров и Сергей Климук были приговорены к пожизненному заключению, еще четырем обвиняемым были назначены сроки от двух до 20 лет лишения свободы.

Источник: Reuters

22 июля 2011 года в Норвегии Андерс Беринг Брейвик совершил двойной теракт в городе Осло и на острове Утёйа. Сначала преступник взорвал бомбу в столичном правительственном квартале, в результате чего погибли восемь человек. Через несколько часов на острове, где проходил молодежный слет правящей Норвежской рабочей партии, Брейвик устроил стрельбу из карабина и пистолета, убив еще 69 человек. Всего теракт унес жизни 77 человек, около 100 человек получили ранения. Перед терактом нападавший опубликовал в интернете 1500-страничный текст, призывающий на борьбу с «исламизацией» Европы и марксизмом. В августе 2012 года Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы. По словам его адвоката, он «хотел нанести удар по обществу, социальным структурам и той системе, которая ими управляет».

Источник: Reuters

13 апреля 2014 года в городе Оверленд-Парк (штат Канзас) произошла стрельба в центре городской еврейской общины и в доме престарелых «Деревня шалом». Погибли три человека, еще двое были ранены. Нападавшим оказался 73-летний Фрейзер Гленн Миллер — младший член различных американских националистических группировок и «Ку-клус-клана». В августе 2015 года он был приговорен к смертной казни. Приговор в исполнение еще не приведен.

Источник: Reuters

17 июня 2015 года мужчина открыл стрельбу из пистолета в методистской епископальной церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина). В результате погибли девять темнокожих прихожан, в том числе пастор церкви и сенатор законодательного собрания штата. 18 июня в городе Шелби (штат Северная Каролина) был арестован предполагаемый стрелок — 21-летний Дилан Руф. По версии властей, преступление он совершил на почве расовой ненависти. В январе 2017 года Руф был приговорен к смертной казни, в апреле того же года наказание ему было смягчено до пожизненного заключения без права на досрочное освобождение.

Источник: Reuters

29 января 2017 года в городе Квебек-Сити (столица провинции Квебек) канадец праворадикальных взглядов Александр Биссоннетт открыл стрельбу в мечети во время вечерней молитвы. В результате нападения шесть человек погибли, 18 получили ранения. Власти страны назвали атаку на мечеть терактом. Нападавший сам сдался полиции. В феврале 2019 года он был приговорен к пожизненному заключению.

Источник: AP 2019