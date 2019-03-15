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17:17 (мск), источник: Daily Storm

США оценили численность оставшихся в Сирии боевиков ИГ* в «несколько сотен»

Террористы контролируют меньше одного квадратного километра, заявили в Госдепе.

Источник: Reuters

Численность оставшихся в Сирии боевиков «Исламского государства"* составляет не более нескольких сотен, террористы контролируют меньше чем квадратный километр территории страны. Еще 15−20 тысяч жителей Сирии и Ирака являются сторонниками радикалов, но в боевых действиях не участвуют, сообщил в ходе онлайн-брифинга спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он отметил, что взаимодействие с российскими и турецкими военными по борьбе с ИГ очень продуктивно.

«Мы почти закончили кампанию вдоль Евфрата, цель которой — лишить “халифат” последних территориальных владений. У них несколько сотен бойцов и менее одного квадратного километра земли», — приводит РБК слова Джеффри. Спецпредставитель по Сирии уточнил, что коалиция во главе с США намеревается выбить террористов из населенного пункта Багуз на границе с Ираком. Данные, предоставленные США в конце прошлого года, сообщали о тысяче боевиков ИГ.

Несмотря на планы Вашингтона вывести войска из Сирии, борьба с террористами будет продолжаться, подчеркнул Джеффри. По его словам, контингент из 200 военных США, который должен остаться в Сирии, будет предотвращать дестабилизацию ситуации на северо-востоке страны.

Джеффри отметил, что американские силы ежедневно контактируют с военными Турции и России. «Контакты очень, очень продуктивны на уровне военных, а на политическом уровне мы в ряде случаев достигли согласования позиций по конкретным вопросам… Но пока преждевременно говорить о том, какого прогресса мы добились [в политической сфере урегулирования]», — заключил он.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Исламское государство» уничтожено как организация с претензией на государственность. По его словам, основные силы ИГ разбиты, но для ликвидации спящих ячеек потребуется еще много усилий, поэтому Россия должна продолжать военную операцию в Сирии до окончательной победы над террористами.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые сектора на востоке государства.

*"Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещена в России.

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США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

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