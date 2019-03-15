Министр раскрыл схему воровства газа на Кавказе

Источник: AP 2019

Чиновник уточнил, что это касается «не только Чеченской Республики, но и других субъектов, входящих в состав СКФО». Долг, по словам министра, продолжает расти. «Если же брать оптовые закупки, цифра по федеральному округу еще оглушительнее — за 200 миллиардов рублей. Сумма огромная, проблему решаем, необходимый инструментарий имеется», — сказал Чеботарев.

Министр заметил, что рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу в составе правительственной комиссии по развитию СКФО, которую он возглавляет, проводит комплексные меры для снижения объема задолженности. В частности, все платежи переводятся на безналичный расчет, сейчас он уже действует примерно для 75 процентов абонентов.

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Также власти с особым вниманием следят за ликвидацией «задвоенных» лицевых счетов. «Существует официальный лицевой счет, по нему человек или организация совершают оплату. Но параллельно создается еще один — фиктивный счет, по которому физическое или юридическое лицо оказывается злостным неплательщиком, совершенно о том не подозревая», — пояснил Чеботарев.

По его словам, «левые» счета активно используются в теневой экономике: для подпольных кирпичных заводов, пиратских нефтеперерабатывающих предприятий, крупных тепличных комплексов, заводов по производству контрафактного спирта и так далее. Все эти предприятия нелегально потребляют газ, списывая расходы через «задвоенные счета».

Ранее прокурор Дагестана сообщил о том, что в республике выявлены массовые хищения газа, в ходе «беспрецедентных по своему масштабу» обысков на 960 объектах газопотребления. По результатам проверок возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации и ее территориальных участков.